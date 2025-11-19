Масована атака на Україну: дрон порушив повітряний простір Румунії та Молдови

"Шахед" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 19 листопада під час масованої російської атаки на Україну Румунія зафіксувала у своєму повітряному просторі безпілотник. Про це повідомило Міністерство оборони країни. Згодом Міноборони Молдови також підтвердило проліт дрона над своєю територією.

Два німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon вилетіли з авіабази в Румунії о 00:25 для моніторингу ситуації на кордоні з Україною після російських ударів у районі річкового кордону.

О 00:20 у північній частині румунського повіту Тулча оголосили повітряну тривогу. Згодом радари зафіксували сигнал дрона, який увійшов приблизно на 8 км у повітряний простір Румунії – від українського Вилкового до румунських Періправи та Кілія-Веке, де він зник із радарів.

Дрон періодично з’являвся на радарах протягом 12 хвилин – від молдовського села Колібаши до румунської комуни Фолтешть, а згодом у районі Оанча.

А о 00:59 у повітря підняли два винищувачі F-16 Військово-повітряних сил Румунії. Eurofighter Typhoon приземлилися на авіабазі 01:50, а F-16 румунських ВПС повернулися у місце базування близько 02:30.

Як повідомило медіа NewsMaker із посиланням на Прикордонну поліцію Молдови, минулої ночі в районі села Саиці мобільний патруль чув звук невідомого літального апарату, схожого на дрон.

"Прикордонна поліція поінформувала українську сторону, яка підтвердила, що на її території помітили дрон без вибухівки. Пізніше він зник з українських радарів", – йдеться у повідомленні.

Згодом Міноборони Молдови підтвердило інформацію про проліт безпілотника. За даними відомства, безпілотник пролетів від українського населеного пункту Лісове у бік молдовського села на висоті близько 100 метрів. Молдовські радари не зафіксували дрон, оскільки він летів надто низько.

У ніч проти 19 листопада росіяни масовано атакували Україну. Вони запустили 48 ракет та понад 470 дронів.

Під атакою були здебільшого західні регіони. У Тернополі внаслідок удару по багатоповерхівках є загиблі та десятки поранених.