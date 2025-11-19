У Тернополі внаслідок російської атаки вже 25 загиблих, зокрема троє дітей
Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У Тернополі збільшилася кількість загиблих унаслідок російської атаки 19 листопада – відомо про 25 жертв. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, серед 25 загиблих – троє дітей. Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали.

Біля пошкодженого будинку працюють 14 психологів ДСНС із різних регіонів України, які вже надали допомогу 150 людям.

Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання тривають. Залучено понад 160 рятувальників, зокрема верхолазів, кінологів, спецпідрозділ "Дельта" та близько 45 одиниць техніки.

Мер Тернополя Сергій Надал оголосив 19-21 листопада Днями жалоби за жертвами російського обстрілу.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
