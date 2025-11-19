У Тернополі внаслідок російської атаки вже 25 загиблих, зокрема троє дітей
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
У Тернополі збільшилася кількість загиблих унаслідок російської атаки 19 листопада – відомо про 25 жертв. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, серед 25 загиблих – троє дітей. Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали.
Біля пошкодженого будинку працюють 14 психологів ДСНС із різних регіонів України, які вже надали допомогу 150 людям.
Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання тривають. Залучено понад 160 рятувальників, зокрема верхолазів, кінологів, спецпідрозділ "Дельта" та близько 45 одиниць техніки.
Мер Тернополя Сергій Надал оголосив 19-21 листопада Днями жалоби за жертвами російського обстрілу.
- У ніч на 19 листопада росіяни в черговий раз масовано атакували Україну. Вони запустили 48 ракет і понад 470 дронів.
- Під атакою були переважно західні регіони. У Тернополі внаслідок удару по багатоповерхівках є загиблі й десятки поранених.
