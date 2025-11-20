У Тернополі залишається невідомою доля 22 людей після ракетних ударів
У Тернополі тривають масштабні пошуково-рятувальні роботи після масованої атаки в ніч на 19 листопада. Загинуло 26 осіб, невідомо про місцеперебування 22 людей. Їх пошук продовжується, розповів президент Володимир Зеленський.
До робіт залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України. На окремих ділянках можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій.
В Держслужбі з надзвичайних ситуацій додали, що 93 людини поранено, з них – 18 дітей. Врятовано 46 осіб.
Рятувальники працювали всю ніч. Розібрано понад 700 кв. м завалів, вивезено 230 куб м зруйнованих конструкцій. Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, продовжується.
- У ніч на 19 листопада росіяни вчергове масовано атакували Україну. Вони запустили 48 ракет і понад 470 дронів.
- Під атакою перебували переважно західні регіони. Внаслідок удару по багатоповерхівці Тернополя загинули десятки людей. 19-21 листопада в Тернополі оголошено Днями жалоби за жертвами ворожого обстрілу
