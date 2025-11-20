У Тернополі залишається невідомою доля 22 людей після ракетних ударів

На місці працюють сотні людей із дев'яти регіонів. Рятувальники не можуть працювати швидко через сильні руйнування

Атака на Тернопіль (Фото: ДСНС / Facebook)

У Тернополі тривають масштабні пошуково-рятувальні роботи після масованої атаки в ніч на 19 листопада. Загинуло 26 осіб, невідомо про місцеперебування 22 людей. Їх пошук продовжується, розповів президент Володимир Зеленський.

До робіт залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України. На окремих ділянках можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій.

В Держслужбі з надзвичайних ситуацій додали, що 93 людини поранено, з них – 18 дітей. Врятовано 46 осіб.

Рятувальники працювали всю ніч. Розібрано понад 700 кв. м завалів, вивезено 230 куб м зруйнованих конструкцій. Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, продовжується.

Атака на Тернопіль (Фото: ДСНС / Facebook)