В Тернополе количество пропавших без вести после российского обстрела уменьшилось до 14

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Количество людей, которые не выходили на связь после массированного удара России по Тернополю, уменьшилось до 14. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели продолжают работать на месте, где в результате российской атаки была разрушена многоэтажка. В круглосуточном режиме специалисты метр за метром обследуют завалы в поисках людей, которые могут нуждаться в помощи.

По уточненным данным, количество людей, которые не выходили на связь, уменьшилось до 14. Шестеро жителей, о судьбе которых ранее не было информации, сообщили, что находятся в безопасности.

В ГСЧС отметили, что аварийно-спасательные работы продолжаются и будут продолжаться до тех пор, пока спасатели не убедятся, что под обломками не осталось ни одного человека.

Утром президент Владимир Зеленский сообщал, что остается неизвестной судьба 22 человек после ракетных ударов по Тернополю. Премьер-министр Юлия Свириденко говорила о 18 людях.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ночь на 19 ноября россияне в очередной раз массированно атаковали Украину. Они запустили 48 ракет и более 470 дронов.

Под атакой находились преимущественно западные регионы. Вследствие удара по многоэтажке Тернополя погибли и пострадали десятки людей. 19-21 ноября в Тернополе объявлены днями траура по жертвам вражеского обстрела.