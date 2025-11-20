У Тернополі кількість зниклих безвісти після російського обстрілу зменшилася до 14

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Кількість людей, які не виходили на зв’язок після масованого удару Росії по Тернополю 19 листопада, зменшилася до 14. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники продовжують працювати на місці, де внаслідок російської атаки було зруйновано багатоповерхівку. У цілодобовому режимі фахівці метр за метром обстежують завали у пошуках людей, які можуть потребувати допомоги.

За уточненими даними, кількість людей, які не виходили на зв’язок, зменшилася до 14. Шестеро мешканців, про долю яких раніше не було інформації, повідомили, що перебувають у безпеці.

В ДСНС зазначили, що аварійно-рятувальні роботи тривають і продовжуватимуться доти, доки рятувальники не переконаються, що під уламками не залишилося жодної людини.

Вранці 20 листопада президент Володимир Зеленський повідомляв, що залишається невідомою доля 22 людей після ракетних ударів по Тернополю. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко говорила про 18 людей.

Фото: ДСНС

У ніч проти 19 листопада росіяни вчергове масовано атакували Україну. Вони запустили 48 ракет і понад 470 дронів.

Під атакою перебували переважно західні регіони. Внаслідок удару по багатоповерхівці Тернополя загинули та постраждали десятки людей. 19-21 листопада в Тернополі оголошено днями жалоби за жертвами ворожого обстрілу.