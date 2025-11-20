Нардеп Федієнко заперечив, що його відео з виставки РЕБ спровокувало удар Росії по Тернополю
Журналістка Юлія Кирієнко звинуватила народного депутата від Слуги народу Олександра Федієнка в тому, що він опублікував відео з виставки виробників засобів радіоелектронної боротьби, після чого Росія завдала масованого удару по Тернополю. Депутат в ефірі каналу КИЇВ24 заявив, що нічого секретного не публікував і мав дозвіл на фільмування.
Вдень 20 листопада журналістка заявила, що Федієнко, який є членом парламентського комітету з нацбезпеки, опублікував у себе на YouTube відео з виставки українських виробників РЕБ.
"Назвав місце, місто і завод, де це роблять. Відео, звісно, він видалив. Але ключові шматки я встигла зафіксувати", – написала Кирієнко.
Вона звернулася до Служби безпеки України з проханням перевірити відео.
На відео Федієнко показує стенд з продукцією тернопільського радіозаводу "Оріон".
Нардеп відреагував на звинувачення журналістки. Він стверджує, що відео було зроблене в середині літа і його "порізали". За словами Федієнка, він цікавиться речами, які стосуються техніки зв'язку. Депутат додав, що ролик не стосується РЕБ.
"Коли я фільмую такі сюжети, то завжди питаю дозволу у людей, де я знімаю, якщо це виставка. Тому ще раз хочу наголосити: нічого таємного, закритого я там не оприлюднював і не казав", – заявив Федієнко.
Парламентар наголосив, що це була звичайна комерційна виставка в Києві.
- У ніч проти 19 листопада росіяни вчергове масовано атакували Україну. Вони запустили 48 ракет і понад 470 дронів.
- Під атакою перебували переважно західні регіони. Внаслідок удару по багатоповерхівці Тернополя загинули десятки людей. 19-21 листопада в Тернополі оголошено днями жалоби за жертвами ворожого обстрілу.
- Станом на 20 листопада у Тернополі залишається невідомою доля 22 людей після ракетних ударів.
Коментарі (0)