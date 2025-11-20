Нардеп Федієнко заперечив, що його відео з виставки РЕБ спровокувало удар Росії по Тернополю

Депутат, реагуючи на опубліковане журналісткою відео, заявив, що воно було зроблено влітку в Києві

Олександр Федієнко (Фото: Facebook-акаунт депутата)

Журналістка Юлія Кирієнко звинуватила народного депутата від Слуги народу Олександра Федієнка в тому, що він опублікував відео з виставки виробників засобів радіоелектронної боротьби, після чого Росія завдала масованого удару по Тернополю. Депутат в ефірі каналу КИЇВ24 заявив, що нічого секретного не публікував і мав дозвіл на фільмування.

Вдень 20 листопада журналістка заявила, що Федієнко, який є членом парламентського комітету з нацбезпеки, опублікував у себе на YouTube відео з виставки українських виробників РЕБ.

"Назвав місце, місто і завод, де це роблять. Відео, звісно, він видалив. Але ключові шматки я встигла зафіксувати", – написала Кирієнко.

Вона звернулася до Служби безпеки України з проханням перевірити відео.

На відео Федієнко показує стенд з продукцією тернопільського радіозаводу "Оріон".

Нардеп відреагував на звинувачення журналістки. Він стверджує, що відео було зроблене в середині літа і його "порізали". За словами Федієнка, він цікавиться речами, які стосуються техніки зв'язку. Депутат додав, що ролик не стосується РЕБ.

"Коли я фільмую такі сюжети, то завжди питаю дозволу у людей, де я знімаю, якщо це виставка. Тому ще раз хочу наголосити: нічого таємного, закритого я там не оприлюднював і не казав", – заявив Федієнко.

Парламентар наголосив, що це була звичайна комерційна виставка в Києві.