Нардеп Федиенко опроверг, что его видео с выставки РЭБ спровоцировало удар России по Тернополю

Депутат, реагируя на опубликованное журналисткой видео, заявил, что оно было снято летом в Киеве

Александр Федиенко (Фото: Facebook-аккаунт депутата)

Журналистка Юлия Кириенко обвинила народного депутата от Слуги народа Александра Федиенко в том, что он опубликовал видео с выставки производителей средств радиоэлектронной борьбы, после чего Россия нанесла массированный удар по Тернополю. Депутат в эфире канала КИЕВ24 заявил, что ничего секретного не публиковал и имел разрешение на съемку.

Днем 20 ноября журналистка заявила, что Федиенко, который является членом парламентского комитета по национальной безопасности, опубликовал у себя на YouTube видео с выставки украинских производителей РЭБ.

"Назвал место, город и завод, где это делают. Видео, конечно, он удалил. Но ключевые фрагменты я успела зафиксировать", – написала Кириенко.

Она обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой проверить видео.

На видео Федиенко показывает стенд с продукцией тернопольского радиозавода "Орион".

Нардеп отреагировал на обвинения журналистки. Он утверждает, что видео было сделано в середине лета и его "порезали". По словам Федиенко, он интересуется вещами, которые касаются техники связи. Депутат добавил, что ролик не касается РЭБ.

"Когда я снимаю такие сюжеты, я всегда спрашиваю разрешения у людей, где я снимаю, если это выставка. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что ничего тайного, закрытого я ничего там не обнародовал, и не говорил", — заявил Федиенко.

Парламентарий подчеркнул, что это была обычная коммерческая выставка в Киеве.