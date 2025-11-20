Нардеп Федиенко опроверг, что его видео с выставки РЭБ спровоцировало удар России по Тернополю
Журналистка Юлия Кириенко обвинила народного депутата от Слуги народа Александра Федиенко в том, что он опубликовал видео с выставки производителей средств радиоэлектронной борьбы, после чего Россия нанесла массированный удар по Тернополю. Депутат в эфире канала КИЕВ24 заявил, что ничего секретного не публиковал и имел разрешение на съемку.

Днем 20 ноября журналистка заявила, что Федиенко, который является членом парламентского комитета по национальной безопасности, опубликовал у себя на YouTube видео с выставки украинских производителей РЭБ.

"Назвал место, город и завод, где это делают. Видео, конечно, он удалил. Но ключевые фрагменты я успела зафиксировать", – написала Кириенко.

Она обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой проверить видео.

На видео Федиенко показывает стенд с продукцией тернопольского радиозавода "Орион".

Нардеп отреагировал на обвинения журналистки. Он утверждает, что видео было сделано в середине лета и его "порезали". По словам Федиенко, он интересуется вещами, которые касаются техники связи. Депутат добавил, что ролик не касается РЭБ.

"Когда я снимаю такие сюжеты, я всегда спрашиваю разрешения у людей, где я снимаю, если это выставка. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что ничего тайного, закрытого я ничего там не обнародовал, и не говорил", — заявил Федиенко.

Парламентарий подчеркнул, что это была обычная коммерческая выставка в Киеве.

  • В ночь на 19 ноября россияне в очередной раз массированно атаковали Украину. Они запустили 48 ракет и более 470 дронов.
  • Под атакой находились преимущественно западные регионы. Вследствие удара по многоэтажке Тернополя погибли десятки людей. 19-21 ноября в Тернополе объявлено Днями траура по жертвам вражеского обстрела.
  • По состоянию на 20 ноября в Тернополе неизвестна судьба 22 человек после ракетных ударов.
