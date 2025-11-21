Удар по Тернополю. Кількість загиблих зросла до 31 особи – дістали тіла жінки і двох дітей
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
У Тернополі на третю добу після атаки Росії по житлових будинках кількість загиблих зросла до 31 особи. Про це повідомила Нацполіція України.
Станом на 12:00 21 листопада рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей. Загалом у місті загинули шестеро дітей, а з 94 травмованих – 18 також діти.
За даними рятувальників, досі вважаються безвісти зниклими 13 осіб. Аварійно-пошукові роботи тривають, як і процес ідентифікації загиблих.
Поліціянти-психологи спільно з колегами інших профільних служб надають громадянам екстрену психологічну допомогу.
- У ніч проти 19 листопада росіяни вчергове масовано атакували Україну. Вони запустили 48 ракет і понад 470 дронів.
- Під атакою перебували переважно західні регіони. Внаслідок удару по багатоповерхівці Тернополя загинули та постраждали десятки людей. 19-21 листопада в Тернополі оголошено днями жалоби за жертвами ворожого обстрілу.
- Станом на ранок 20 листопада лишалася невідомою доля 22 людей, однак під вечір їх кількість зменшилася до 14 осіб.
- Під час переговорів у Києві президент Зеленський окремо повідомив представників США про удар по Тернополю.
