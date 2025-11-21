Удар по Тернополю. Кількість загиблих зросла до 31 особи – дістали тіла жінки і двох дітей

У Тернополі продовжують розбір завалів та пошук людей – 13 осіб досі вважаються зниклими безвісти

Зруйнований будинок у Тернополі (Фото: Нацполіція)

У Тернополі на третю добу після атаки Росії по житлових будинках кількість загиблих зросла до 31 особи. Про це повідомила Нацполіція України.

Станом на 12:00 21 листопада рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей. Загалом у місті загинули шестеро дітей, а з 94 травмованих – 18 також діти.

За даними рятувальників, досі вважаються безвісти зниклими 13 осіб. Аварійно-пошукові роботи тривають, як і процес ідентифікації загиблих.

Поліціянти-психологи спільно з колегами інших профільних служб надають громадянам екстрену психологічну допомогу.

Фото: ДСНС

Фото: Нацполіція