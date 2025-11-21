У Тернополі під час атаки 19 листопада загинула 7-річна громадянка Польщі – МЗС

Дівчинка загинула разом із мамою, МЗС Польщі перебуває на зв'язку з владою Тернополя

Атака по Тернополю (Фото: ДСНС)

Внаслідок атаки Росії на Тернопіль 19 листопада загинула громадянка Польщі – 7-річна Амелія. Про це повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ країни Мацей Вевюр.

"У ніч з 18 на 19 листопада Росія атакувала мирних жителів у Тернополі. Серед жертв цієї жорстокості є 7-річна громадянка Польщі – Амелька", – написав він.

Дівчинка загинула разом із матір'ю. МЗС Польщі підтримує контакт з владою Тернопільської області.

Станом на ранок 21 листопада кількість загиблих у Тернополі зросла до 31 особи, серед яких шестеро дітей. 13 осіб досі вважаються зниклими безвісти, серед 94 поранених – 18 дітей. На місці атак понад три доби тривають аварійно-пошукові роботи.