У Тернополі під час атаки 19 листопада загинула 7-річна громадянка Польщі – МЗС
Внаслідок атаки Росії на Тернопіль 19 листопада загинула громадянка Польщі – 7-річна Амелія. Про це повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ країни Мацей Вевюр.
"У ніч з 18 на 19 листопада Росія атакувала мирних жителів у Тернополі. Серед жертв цієї жорстокості є 7-річна громадянка Польщі – Амелька", – написав він.
Дівчинка загинула разом із матір'ю. МЗС Польщі підтримує контакт з владою Тернопільської області.
Станом на ранок 21 листопада кількість загиблих у Тернополі зросла до 31 особи, серед яких шестеро дітей. 13 осіб досі вважаються зниклими безвісти, серед 94 поранених – 18 дітей. На місці атак понад три доби тривають аварійно-пошукові роботи.
- У ніч проти 19 листопада росіяни вчергове масовано атакували Україну. Вони запустили 48 ракет і понад 470 дронів.
- Під атакою перебували переважно західні регіони. Внаслідок удару ракетами Х-101 по багатоповерхівці Тернополя загинули та постраждали десятки людей. 19-21 листопада в Тернополі оголошено днями жалоби за жертвами ворожого обстрілу.
- Станом на ранок 20 листопада лишалася невідомою доля 22 людей, однак під вечір їх кількість зменшилася до 14 осіб.
