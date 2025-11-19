Росія вдарила по будинках у Тернополі ракетами Х-101 – Повітряні сили
У багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль під час обстрілу 19 листопада влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації. Про це повідомили в Повітряних силах.
Ворог застосував шість літаків Ту-95МС (аеродром базування "Олєнья") та чотири літаки Ту-160МС (аеродроми базування "Енгельс" та "Українка"). Райони пусків – Вологодська та Астраханська області РФ.
Станом на 16:00 знайдено та ідентифіковано уламки однієї із крилатих ракет Х-101. Вона була виготовлена у четвертому кварталі 2025 року. Наразі правоохоронці вивчають уламки, щоб встановити та задокументувати черговий "терористичний акт росіян" проти мирного населення України, зазначили військові.
У Повітряних силах повідомили, що російська крилата ракета Х-101 містить компоненти, виробниками яких є компанії зокрема із США, Китаю і Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших країн. Це перевірені дані, які не одноразово надавалися партнерам.
"Таких трагедій, як нині в Тернополі, можна було б уникнути, якби Росія не знаходила можливість обходити уже оголошені санкції проти держави-терориста", – заявили військові.
- У ніч на 19 листопада росіяни в черговий раз масовано атакували Україну. Вони запустили 48 ракет і понад 470 дронів.
- Під атакою були переважно західні регіони. У Тернополі внаслідок удару по багатоповерхівках відомо про 25 загиблих, серед яких троє дітей, та 73 постраждалих. 19-21 листопада оголошені днями трауру.
Коментарі (0)