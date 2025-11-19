Росія вдарила по будинках у Тернополі ракетами Х-101 – Повітряні сили

Ворог застосував 10 літаків стратегічної авіації для масованої атаки по Україні та, зокрема, Тернополю

Атака по Тернополю (Фото: ДСНС)

У багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль під час обстрілу 19 листопада влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації. Про це повідомили в Повітряних силах.

Ворог застосував шість літаків Ту-95МС (аеродром базування "Олєнья") та чотири літаки Ту-160МС (аеродроми базування "Енгельс" та "Українка"). Райони пусків – Вологодська та Астраханська області РФ.

Станом на 16:00 знайдено та ідентифіковано уламки однієї із крилатих ракет Х-101. Вона була виготовлена у четвертому кварталі 2025 року. Наразі правоохоронці вивчають уламки, щоб встановити та задокументувати черговий "терористичний акт росіян" проти мирного населення України, зазначили військові.

У Повітряних силах повідомили, що російська крилата ракета Х-101 містить компоненти, виробниками яких є компанії зокрема із США, Китаю і Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших країн. Це перевірені дані, які не одноразово надавалися партнерам.

"Таких трагедій, як нині в Тернополі, можна було б уникнути, якби Росія не знаходила можливість обходити уже оголошені санкції проти держави-терориста", – заявили військові.

Уламки ракети (Фото: t.me/kpszsu)

