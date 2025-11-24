У Тернополі поліціянти шукають рештки зниклих безвісти серед сотень тонн завалів – фото

Станом на 23 листопада серед завалів було виявлено п'ять фрагментів кісткових решток і м'яких тканин

пошук останків

У Тернополі правоохоронці шукають останки безвісти зниклих людей внаслідок російського обстрілу 19 листопада серед уламків зруйнованих будинків. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Після ракетного удару впродовж кількох днів рятувальники, поліціянти, медики та інші служби шукали живих і тих, кого не вдалося врятувати. Пошуково-рятувальні роботи на місцях атак завершилися 22 листопада о 18:00. Проте робота не припиняється, наразі тривають пошуки тих, хто зник безвісти.

На майданчик за межами Тернополя, куди звезли сотні тонн уламків із вулиць Стуса та 15 Квітня, щодня заїжджають слідчі групи. Вони розгортають кожен шар зруйнованих конструкцій, відпрацьовують ділянки вручну у пошуках того, що може допомогти встановити долю зниклих безвісти.

"При виявленні будь-якого фрагмента людського тіла проводиться фотографування, вилучення для направлення на експертизу з метою встановлення ДНК і особи людини", – розповів криміналіст Андрій Войтко.

Він додав, що сучасна техніка дозволяє відібрати взірці ДНК та встановити особу, не дивлячись на те, в якому стані знаходяться рештки. До роботи також залучені й кінологи зі службовими собаками.

Старша слідча слідчого управління ГУ НП в Тернопільській області Інна Вівчар розповіла, що за останні дні було знайдено кілька фрагментів кісткових решток. Станом на 23 листопада було виявлено п'ять фрагментів кісткових решток і м'яких тканин.

"Вони одразу доставляються до судово-медичного моргу, де ми проводимо огляди й безпосередньо відбираємо вже біологічні тканини при можливості з трубчастих кісток. Паралельно відбираються кісткові фрагменти для призначення генетичної молекулярної експертизи, для ідентифікації тіл", – пояснила Вівчар.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція