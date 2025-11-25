Российский дрон упал на крышу дома в Молдове – фото

В ночь на 25 ноября шесть беспилотников нарушили воздушное пространство Молдовы

Российские дроны (Фото: ресурс оккупантов)

Утром во вторник, 25 ноября, российский беспилотник упал на крышу здания в Молдове. Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции.

Дрон упал в селе Нижние Кугурешты Флорештского района на севере страны. БпЛА нашли на крыше дома сторожа.

На месте происшествия работает группа взрывотехнического отдела полиции. Людей эвакуировали, а периметр оцепили правоохранители Флорештского района.

Полицейские пообещали обнародовать детали позже.

Ранее Министерство обороны Молдовы подтвердило, что во время атаки на Украину шесть российских беспилотников нарушили воздушное пространство страны.

Первый БпЛА был обнаружен в направлении населенных пунктов Виноградовка – Вулканешты, позже он двигался в направлении государственной границы с Румынией, в районе между населенными пунктами Колибаши Кагульского района и Вадул-луй-Исак. Дрон пересекал воздушное пространство на высоте примерно 1500 метров.

Впоследствии системы наблюдения за воздушным пространством зафиксировали еще пять беспилотников, которые пересекали воздушное пространство населенных пунктов Дондушень, Оргеев, Бендеры, Вадул-луй-Воде и Флорешты. Один из них упал на крышу дома.

Фото: Полиция Молдовы

В ночь на 19 ноября один беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии и Молдовы, это подтвердили военные обеих стран.

20 ноября МИД Молдовы выразил протест российскому послу в связи с пролетом беспилотника над территорией страны.