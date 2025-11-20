Молдова вручила российскому послу ноту протеста из-за залета дрона

Олег Озеров утверждает, что нет доказательств, что беспилотник, нарушивший воздушное пространство Молдовы, был российского производства

Олег Озеров (Фото: ресурс оккупантов)

Назначенный посол России в Кишиневе Олег Озеров 20 ноября прибыл в Министерство иностранных дел Молдовы, где ему выразили протест в связи с пролетом беспилотника над территорией страны. Об этом сообщило медиа NewsMaker.

В МИД Молдовы решительно осудили инцидент с беспилотником, произошедший в ночь на 19 ноября, и расценили его как серьезное нарушение национального суверенитета, создающее угрозу безопасности граждан и стабильности в регионе.

В четверг, 20 ноября, Озерова вызвали в МИД страны, где ему вручили ноту протеста. В то же время он отверг причастность России к пролету БпЛА.

"Был выражен протест в связи с пролетом дрона, однако не было представлено никаких доказательств, что это дрон российского производства. Поэтому у нас возник вопрос, почему пригласили российского посла, а не украинского", – цинично прокомментировал дипломат.

Он добавил, что беспилотник залетел в Молдову с территории Украины. Озеров акцентировал, что нет никаких подтверждений, что это было преднамеренное действие.

"Поэтому такого рода протесты вызывают у нас откровенное недоумение", – резюмировал российский чиновник.

В ночь на 19 ноября россияне массированно атаковали Украину. Они запустили 48 ракет и более 470 дронов.

Один беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии и Молдовы, это подтвердили военные обеих стран.