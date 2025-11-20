Молдова вручила російському послу ноту протесту через заліт дрона

Олег Озеров стверджує, що немає доказів, що безпілотник, який порушив повітряний простір Молдови, був російського виробництва

Олег Озеров (Фото: ресурс окупантів)

Призначений посол Росії в Кишиневі Олег Озеров 20 листопада прибув до Міністерства закордонних справ Молдови, де йому висловили протест у зв'язку з прольотом безпілотника над територією країни. Про це повідомило медіа NewsMaker.

У МЗС Молдови рішуче засудили інцидент з безпілотником, що стався в ніч проти 19 листопада, і розцінили його як серйозне порушення національного суверенітету, що створює загрозу безпеці громадян і стабільності в регіоні.

У четвер, 20 листопада, Озерова викликали до МЗС країни, де йому вручили ноту протесту. Водночас він відкинув причетність Росії до прольоту БпЛА.

"Було висловлено протест у зв'язку з прольотом дрона, проте не було представлено ніяких доказів, що це дрон російського виробництва. Тому в нас виникло питання, чому запросили російського посла, а не українського", – цинічно прокоментував дипломат.

Він додав, що безпілотник залетів до Молдови з території України. Озеров акцентував, що немає ніяких підтверджень, що це була навмисна дія.

"Тому такого роду протести викликають у нас відвертий подив", – резюмував російський посадовець.

У ніч проти 19 листопада росіяни масовано атакували Україну. Вони запустили 48 ракет та понад 470 дронів.

Один безпілотник порушив повітряний простір Румунії та Молдови, це підтвердили військові обох країн.