Румунська церква звинуватила Православну церкву Молдови в підпорядкуванні Росії – та заперечує

Православна Церква Молдови заявила про "відлучення" 11 священиків, які перейшли на іншу сторону. Але Румунська церква не визнає

Синод Православної Церкви Молдови (Фото: mitropolia.md)

Православна церква Молдови, яка є найбільшою в країні за кількістю парафіян, відкинула звинувачення Бессарабської митрополії румунської церкви в тому, що є "російською", назвав заяви "недружніми і небезпечними". Перед цим вона позбавила 11 священників повноважень за перехід "на іншу сторону".

Бессарабська митрополія заявила, що назва "Православна Церква Молдови" є некоректною і не відповідає дійсності з історичної та канонічного погляду. Ба більше, вона нібито вводить в оману, претендуючи на представництво всієї православної церковної організації на території Молдови.

"Насправді ця назва позначає лише місцеву церковну структуру Московського патріархату", – сказано в комюніке.

Також Румунська церква звинуватила деяких ієрархів Православної Церкви в "прямому й агресивному" втручанні у виборчі процеси Молдови та "рішуче засудила" участь церкви в політиці.

Молдавська митрополія у своїй заяві після синоду применшила свої зв'язки з Росією і заявила, що вона відкрита для всіх.

"Православна Церква Молдови – це не "російська церква", а Церква всього народу, що проживає в Республіці Молдова, що складається з віруючих різних національностей... Православна Церква Молдови вільна і незалежна у своєму управлінні", – йдеться в заяві.

Також у церкві закликали не піддаватися поділу, нагадавши про "аналогічний досвід сусідньої країни", де спроби заборонити Православну Церкву призвели "до провалів і глибокого соціального сплеску".

"Республіка Молдова не повинна повторювати чужі помилки, але настав час зберігати рівновагу і мудрість заради спільного блага нашого народу", – заявили в Православній церкві Молдови.

Крім того, Бессарабська митрополія засудила рішення Православній церкві Молдови позбавити повноважень 11 священників, які 2020 року змінили парафії та перейшли "на іншу сторону". У Православній церкві їхній вчинок назвали "довільним, необґрунтованим і неканонічним".

"Оголошені "відлучення" не мають ані канонічної, ані юридичної сили, оскільки згадані священники разом зі своїми громадами вже багато років не входять до юрисдикції Московського Патріархату... Цими жестами промосковські структури в Кишиневі лише висловлюють своє розчарування поверненням дедалі більшої кількості громад і священників у Румунську Православну Церкву", – йдеться в повідомленні.