Румынская церковь обвинила Православную церковь Молдовы в подчинении России – та отрицает
Православная церковь Молдовы, которая является крупнейшей в стране по количеству прихожан, отвергла обвинения Бессарабской митрополии румынской церкви в том, что является "российской", назвав заявления "недружественными и опасными". Перед этим она лишила 11 священников полномочий за переход "на другую сторону".
Бесарабская митрополия заявила, что название "Православная Церковь Молдовы" некорректное и не соответствует действительности с исторической и канонической точки зрения. Более того, оно якобы вводит в заблуждение, претендуя на представительство всей православной церковной организации на территории Молдовы.
"В действительности это название обозначает лишь местную церковную структуру Московского патриархата", – сказано в коммюнике.
Также Румынская церковь обвинила некоторых иерархов Православной Церкви в "прямом и агрессивном" вмешательстве в избирательные процессы Молдовы и "решительно осудила" участие церкви в политике.
Молдавская митрополия в своем заявлении после синода преуменьшила свои связи с Россией и заявила, что она открыта для всех.
"Православная Церковь Молдовы – это не "российская церковь", а Церковь всего народа, проживающего в Республике Молдова, состоящая из верующих разных национальностей... Православная Церковь Молдовы свободна и независима в своем управлении", – сказано в заявлении.
Также в церкви призвали не поддаваться разделению, напомнив об "аналогичном опыте соседней страны", где попытки запретить Православную Церковь привели "к провалам и глубокому социальному всплеску".
"Республика Молдова не должна повторять чужие ошибки, но пришло время сохранять равновесие и мудрость ради общего блага нашего народа", – заявили в Православная церковь Молдовы.
Кроме того, Бесарабская митрополия осудила решение Православной церкви Молдовы лишить полномочий 11 священников, которые в 2020 году сменили приходы и перешли "на другую сторону". В Православной церкви их поступок назвали "произвольным, необоснованным и неканоническим".
"Объявленные "отлучения" не имеют ни канонической, ни юридической силы, поскольку упомянутые священники вместе со своими общинами уже много лет не входят в юрисдикцию Московского Патриархата... Этими жестами промосковские структуры в Кишиневе лишь выражают свое разочарование возвращением все большего числа общин и священников в Румынскую Православную Церковь", – сказано в сообщении.
