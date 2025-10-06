За два года в Украине признаны виновными 22 священника Московского патриархата

В 2024 и 2025 годах было вынесено по 11 приговоров священникам, работавшим на РФ

Представители УПЦ (Иллюстративное фото: facebook.com/Church.ua)

С начала полномасштабной российской войны Служба безопасности Украины начала более 180 уголовных производств против священнослужителей Украинской православной церкви московского патриархата. 38 из них уже получили реальные приговоры суда, сообщили в СБУ в ответ на запрос LIGA.net.

Среди священнослужителей, в отношении которых было начато расследование, 23 архиерея.

В течение 2024 года было вынесено 11 обвинительных приговоров в разных регионах Украины в отношении представителей УПЦ (МП). Их обвиняли по разным статьям:

→ в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;

→ в изготовлении и распространении коммунистической или нацистской символики, или пропаганде тоталитарных режимов;

→ в оправдывании вооруженной агрессии России против Украины и пособничестве России;

→ в нарушении равноправия граждан в зависимости от религиозных убеждений, национальной принадлежности и других убеждений;

→ в государственной измене и коллаборационистской деятельности;

→ в нанесении умышленных легких телесных повреждений.

В 2025 году суд вынес приговоры еще 11 представителям УПЦ (МП). Они были признаны виновными по схожим статьям Уголовного кодекса.

В СБУ отметили, что придерживаются принципа беспристрастности к любой религиозной конфессии и уважают право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания. Но отметили, что Россия много лет использовала церковь как инструмент гибридной войны для распространения "русского мира".

Глава СБУ Василий Малюк неоднократно отмечал, что служба не борется с церковью, но если человек в рясе и с кадилом совершает преступления, то для него нет никакой индульгенции.

"Принадлежность к любой конфессии не является ни смягчающим, ни отягчающим обстоятельством. Любой человек должен отвечать за свое преступление независимо от сана и статуса", – сказал он в одном из интервью.