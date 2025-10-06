За два роки в Україні визнані винними 22 священники Московського патріархату
Від початку повномасштабної російської війни Служба безпеки України розпочала понад 180 кримінальних проваджень проти священнослужителів Української православної церкви московського патріархату. 38 з них уже отримали реальні вироки суду, повідомили в СБУ у відповідь на запит LIGA.net.
Серед священнослужителів, щодо яких було розпочато розслідування, 23 архієреї.
Протягом 2024 року було винесено 11 обвинувальних вироків у різних регіонах України щодо представників УПЦ (МП). Їх звинувачували за різними статтями:
→ у діях, що спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
→ у виготовленні й поширенні комуністичної або нацистської символіки, чи пропаганді тоталітарних режимів;
→ у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України й пособництві Росії;
→ у порушенні рівноправності громадян залежно від релігійних переконань, національної належності та інших переконань;
→ у державній зраді й колабораційній діяльності;
→ у нанесенні умисних легких тілесних ушкоджень.
У 2025 році суд виніс вироки ще 11 представникам УПЦ (МП). Їх було визнано винуватими за схожими статтями Кримінального кодексу.
У СБУ наголосили, що дотримуються принципу неупередженості до будь-якої релігійної конфесії та поважають право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання. Але наголосили, що Росія багато років використовувала церкву як інструмент гібридної війни для поширення "руського миру".
Голова СБУ Василь Малюк неодноразово зазначав, що служба не бореться з церквою, але якщо людина у рясі та з кадилом вчиняє злочини, то для неї немає жодної індульгенції.
"Приналежність до будь-якої конфесії не є ні зм'якшувальною, ні обтяжувальною обставиною. Будь-яка людина має відповідати за свій злочин незалежно від сану і статусу", – сказав він в одному з інтерв'ю.
- СБУ регулярно інформує про викриття священників, які працюють на ворога. Так, 12 серпня Служба повідомила про затримання в Одесі двох священників Московського патріархату, яких підозрюють у виправданні російських воєнних злочинів.
- 13 серпня стало відомо, що у Запоріжжі священник УПЦ МП завербував мобілізованого і координував роботу на росіян.
- 12 вересня правоохоронці сповістили про затримання настоятеля храму, який шпигував для Росії за військовими на Сумщині.
