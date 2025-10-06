За два роки в Україні визнані винними 22 священники Московського патріархату

У 2024 і 2025 роках було винесено по 11 вироків священникам, які працювали на РФ

Представники УПЦ (Ілюстративне фото: facebook.com/Church.ua)

Від початку повномасштабної російської війни Служба безпеки України розпочала понад 180 кримінальних проваджень проти священнослужителів Української православної церкви московського патріархату. 38 з них уже отримали реальні вироки суду, повідомили в СБУ у відповідь на запит LIGA.net.

Серед священнослужителів, щодо яких було розпочато розслідування, 23 архієреї.

Протягом 2024 року було винесено 11 обвинувальних вироків у різних регіонах України щодо представників УПЦ (МП). Їх звинувачували за різними статтями:

→ у діях, що спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

→ у виготовленні й поширенні комуністичної або нацистської символіки, чи пропаганді тоталітарних режимів;

→ у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України й пособництві Росії;

→ у порушенні рівноправності громадян залежно від релігійних переконань, національної належності та інших переконань;

→ у державній зраді й колабораційній діяльності;

→ у нанесенні умисних легких тілесних ушкоджень.

У 2025 році суд виніс вироки ще 11 представникам УПЦ (МП). Їх було визнано винуватими за схожими статтями Кримінального кодексу.

У СБУ наголосили, що дотримуються принципу неупередженості до будь-якої релігійної конфесії та поважають право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання. Але наголосили, що Росія багато років використовувала церкву як інструмент гібридної війни для поширення "руського миру".

Голова СБУ Василь Малюк неодноразово зазначав, що служба не бореться з церквою, але якщо людина у рясі та з кадилом вчиняє злочини, то для неї немає жодної індульгенції.

"Приналежність до будь-якої конфесії не є ні зм'якшувальною, ні обтяжувальною обставиною. Будь-яка людина має відповідати за свій злочин незалежно від сану і статусу", – сказав він в одному з інтерв'ю.