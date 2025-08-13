СБУ: У Запоріжжі священник УПЦ МП завербував мобілізованого і координував роботу на росіян

Настоятель храму завербував 41-річного мобілізованого, щоб той передавав росіянам дані про ЗСУ, розповіли у спецслужбі

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про викриття агентурної мережі воєнної розвідки РФ у Запоріжжі, котру координував священник Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

За даними спецслужби, операцію провела її військова контррозвідка за сприяння головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Координатором російського осередку правоохоронці називають настоятеля одного з місцевих храмів УПЦ МП.

"Клірик підшукував проросійськи налаштованих мешканців під час проповідей, у яких виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів. Згодом він почав вербувати потенційних кандидатів до агентурного апарату країни-агресора", – розповіли в Службі безпеки.

СБУ зазначає, що викрити клірика вдалося після того, як служба затримала у місті російського коригувальника (він вже отримав тюремний строк).

"Цей фігурант дав показання на клірика і відтоді спецслужба почала документувати підривну діяльність священника", – пояснили у відомстві.

Настоятель храму завербував також 41-річного мобілізованого до місцевої військової частини – фігурант, за інструкцією спецслужби РФ, передавав дані про дислокацію, чисельність та озброєння українських захисників на Запорізькому напрямку, до агентурного "звіту" він включав відомості про свій батальйон та суміжні підрозділи, а також фотокопії документів стосовно розгортання нових формувань ЗСУ на передовій.

СБУ заявляє, що священник та військовий координували свої дії з резидентом, старшим агентом, від 316-го розвідцентру воєнної розвідки Росії (більш відомої за старою назвою ГРУ), яким виявився колишній правоохоронець із Запоріжжя, що втік на тимчасово окуповану частину України й почав працювати на загарбників.

Правоохоронці стверджують, що у клірика виявлено російський паспорт, боєприпаси до автомата Калашникова та холодну зброю.

Обом затриманим повідомили про підозри за п'ятьма статтями, зокрема про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Максимальне покарання – довічне з конфіскацією майна.

Наразі фігуранти перебувають під вартою.