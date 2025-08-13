СБУ: В Запорожье священник УПЦ МП завербовал мобилизованного и координировал работу на РФ

Настоятель храма завербовал 41-летнего мобилизованного, чтобы тот передавал россиянам данные о ВСУ, рассказали в спецслужбе

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении агентурной сети военной разведки РФ в Запорожье, которую координировал священник Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

По данным спецслужбы, операцию провела ее военная контрразведка при содействии главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Координатором российской ячейки правоохранители называют настоятеля одного из местных храмов УПЦ МП.

"Клирик подыскивал пророссийски настроенных жителей во время проповедей, в которых оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов. Впоследствии он начал вербовать потенциальных кандидатов в агентурный аппарат страны-агрессора", – рассказали в Службе безопасности.

СБУ отмечает, что разоблачить клирика удалось после того, как служба задержала в городе российского корректировщика (он уже получил тюремный срок).

"Этот фигурант дал показания на клирика и с тех пор спецслужба начала документировать подрывную деятельность священника", – пояснили в ведомстве.

Настоятель храма завербовал также 41-летнего мобилизованного в местную воинскую часть – фигурант, по инструкции спецслужбы РФ, передавал данные о дислокации, численности и вооружении украинских защитников на Запорожском направлении, в агентурный "отчет" он включал сведения о своем батальоне и смежных подразделениях, а также фотокопии документов о развертывании новых формирований ВСУ на передовой.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

СБУ заявляет, что священник и военный координировали свои действия с резидентом, старшим агентом, от 316-го разведцентра военной разведки России (более известной по старому названию ГРУ), которым оказался бывший правоохранитель из Запорожья, сбежавший на временно оккупированную часть Украины и начавший работать на захватчиков.

Правоохранители утверждают, что у клирика обнаружены российский паспорт, боеприпасы к автомату Калашникова и холодное оружие.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Обоим задержанным сообщили о подозрениях по пяти статьям, в том числе о государственной измене, совершенной в условиях военного положения и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Максимальное наказание – пожизненное с конфискацией имущества.

Сейчас фигуранты находятся под стражей.