СБУ: Затримано настоятеля храму, який шпигував для Росії за військовими на Сумщині

Клірик УПЦ МП випитував дані про розміщення військових у парафіян і передавав ворогу

Затриманий (Фото: СБУ)

Затримано настоятеля одного з храмів Сумської єпархії Української православної церкви (УМЦ МП), який, за даними правоохоронців, виявився коригувальником російської воєнної розвідки (ГРУ). Про це повідомила Служба безпеки України.

Слідство встановило, що клірик відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд Сил оборони й передавав їх росіянам. Найбільше ворога цікавили координати штабів та укріпрайонів на прикордонні області – ворог планував завдати ударів і створити "мертву зону" вздовж кордону.

Це дозволило б російським диверсійно-розвідувальним групам проникнути вглиб області й закріпитися до підходу основних сил.

За даними правоохоронців, росіяни вийшли на протоієрея дистанційно в інтернеті. Підозрюваний завуальовано випитував у парафіян потрібну інформацію, а потім виїжджав на місцевість і перевіряв наявність там військових об'єктів.

Отримані дані чоловік передавав ворогу голосовими й текстовими повідомленнями у месенджері. Клірика було затримано за місцем проживання, а під час обшуку в нього виявили прокремлівську літературу і смартфон з доказами співпраці з ворогом.

Фігуранту повідомили про підозру в поширенні інформації про переміщення чи розташування Сил оборони. Наразі він перебуває під вартою, йому може загрожувати до восьми років за ґратами.