СБУ: Задержан настоятель храма, шпионивший для России за военными в Сумской области

Клирик УПЦ МП выпытывал данные о размещении военных у прихожан и передавал врагу

Задержанный (Фото: СБУ)

Задержан настоятель одного из храмов Сумской епархии Украинской православной церкви (УМЦ МП), который, по данным правоохранителей, оказался корректировщиком российской военной разведки (ГРУ). Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Следствие установило, что клирик отслеживал локации боевых подразделений и фортификационных сооружений Сил обороны и передавал их россиянам. Больше всего врага интересовали координаты штабов и укрепрайонов в приграничных районах области – враг планировал нанести удары и создать "мертвую зону" вдоль границы.

Это позволило бы российским диверсионно-разведывательным группам проникнуть вглубь области и закрепиться до подхода основных сил.

По данным правоохранителей, россияне вышли на протоиерея дистанционно в интернете. Подозреваемый завуалированно выспрашивал у прихожан нужную информацию, а затем выезжал на местность и проверял наличие там военных объектов.

Полученные данные мужчина передавал врагу голосовыми и текстовыми сообщениями в мессенджере. Клирик был задержан по месту проживания, а во время обыска у него обнаружили прокремлевскую литературу и смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Фигуранту сообщили о подозрении в распространении информации о перемещении или расположении Сил обороны. Сейчас он находится под стражей, ему может грозить до восьми лет за решеткой.