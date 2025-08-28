Официально: Украинская православная церковь Московского патриархата связана с Россией

Митрополит Онуфрий (Фото: УПЦ МП)

Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести признала Украинскую православную церковь Московского патриархата аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена. Об этом говорится в приказе главы службы Виктора Еленского.

"ГЭСС приняла решение о признании Киевской митрополии Украинской православной церкви аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", – сообщается в документе.

В Украине запрещена деятельность Русской православной церкви.

ГЭСС отметила, что ранее было проведено исследование, выявившее признаки связи УПЦ МП с РПЦ. По его результатам служба направила УПЦ МП предписание об устранении нарушения закона.

"В своем письме предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий заявил об отказе выполнять указанное предписание", – сообщили в ДЭСС.

Как сообщил заместитель главы управления внешних церковных связей Православной церкви Украины Евстратий Зоря, после признания связей УПЦ с церковью страны-агрессора следующим шагом будет "расторжение соглашений об использовании имущества и обращение в суд о снятии с регистрации".

"Наконец-то это сделано и в юридическом плане: доказано, что Московский патриархат – это Московский патриархат. Даже когда его скрывают под украинской вывеской", – написал он.