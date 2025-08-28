Офіційно: Українська православна церква Московського патріархату пов'язана з Росією

Митрополит Онуфрій (Фото: УПЦ МП)

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті визнала Українську православну церкву Московського патріархату афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. Про це йдеться у наказі голови служби Віктора Єленського.

"ДЕСС ухвалила рішення про визнання Київської митрополії Української православної церкви афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", – повідомляється в документі.

В Україні заборонена діяльність Російської православної церкви.

ДЕСС зазначила, що раніше було проведено дослідження, яке виявило ознаки зв'язків УПЦ МП із РПЦ. За його результатами служба направила УПЦ МП припис про усунення порушення закону.

"У своєму листі предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис", – повідомили у ДЕСС.

Як повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків Православної церкви України Євстратій Зоря, після визнання зв'язків УПЦ із церквою країни-агресорки наступним етапом буде "розірвання угод про користування майном та звернення до суду щодо зняття з реєстрації".

"Нарешті це зроблено і в юридичній площині: доведено, що Московський патріархат – це Московський патріархат. Навіть коли його приховують за українською вивіскою", – написав він.