Государство подало в суд для ликвидации УПЦ МП из-за связи с Россией: что это значит

Глава УПЦ МП Онуфрий (Фото: Московский патриархат)

Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) подала в суд на ликвидацию Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщил руководитель ведомства Виктор Еленский во время брифинга, передает Суспільне.

По словам чиновника, судебное дело касается только руководства Киевской митрополии УПЦ МП.

Если суд вынесет решение в пользу ГЭСС, то Московский патриархат потеряет статус юридического лица. Это не означает, что приходы УПЦ МП должны перейти в другую церковь – если они хотят, то могут действовать автономно и остаться независимыми, акцентировал Еленский.

Также он отметил, что у УПЦ было 30 дней (с 17 июля) на выполнение предписания о прекращении связей с Россией, а также она могла попросить продлить этот срок на 60 дней.

"Но получили письмо от [главы организации] Онуфрия. Письмо противоречивое, о том, что предписание их якобы не касается и мы входим в их внутренние дела. Мы должны обратиться, как написано в законе, в суд. Киевская митрополия также вынесла несколько предписаний против ДЕСС. Мы требуем от УПЦ МП выйти из состава российской церкви", – отметил Еленский.