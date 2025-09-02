Держава подала до суду для ліквідації УПЦ МП через зв'язок з Росією: що це означає

Глава УПЦ МП Онуфрій (Фото: Московський патріархат)

Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) подала до суду на ліквідацію Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомив керівник відомства Віктор Єленський під час брифінгу, передає Суспільне.

За словами чиновника, судова справа стосується лише керівництва Київської митрополії УПЦ МП.

Якщо суд винесе рішення на користь ДЕСС, то Московський патріархат втратить статус юридичної особи. Це не означає, що парафії УПЦ МП повинні перейти до іншої церкви – якщо вони хочуть, то можуть діяти автономно та залишитись незалежними, акцентував Єленський.

Також він зазначив, що УПЦ мала 30 днів (з 17 липня) на виконання припису про припинення зв'язків з Росією, а також могла попросити продовжити цей термін на 60 днів.

"Але отримали лист від [глави організації] Онуфрія. Лист суперечливий, про те, що припис їх нібито не стосується і ми входимо в їхні внутрішні справи. Ми маємо звернутись, як написано в законі, до суду. Київська митрополія також винесла декілька приписів проти ДЕСС. Ми вимагаємо від УПЦ МП вийти зі складу російської церкви", – зауважив Єленський.