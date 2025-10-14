Президент Румынии объяснил, почему пока не видит риска нападения России на Молдову

Украина сопротивляется, а это означает, что доступ в Молдову с этой стороны невозможен, заявил Никушор Дан

Никушор Дан (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Президент Румынии Никушор Дан считает, что сейчас риска того, что Россия нападет на Молдову, нет. Его слова приводит медиа Digi24.

По мнению Дана, военная угроза для Молдовы со стороны России сейчас отсутствует.

"Республика Молдова имеет только двух соседей: Украину и Румынию. К счастью, Украина сопротивляется, а это означает, что доступ в Молдову с этой стороны невозможен, и тем более со стороны Румынии, которая является страной-членом НАТО. Поэтому, пока Украина сопротивляется, такой опасности не существует", – сказал президент Румынии.

Он предположил, что если бы на парламентских выборах в Молдове победили пророссийские силы, то существовала бы опасность российского военного усиления в Приднестровье.

"Если бы пророссийские силы выиграли, то они позволили бы укрепить небольшие вооруженные силы численностью около 1000 человек, которые сейчас находятся в Приднестровье. Но так, пока Украина сопротивляется, Молдова не подвергается никакой угрозе", – повторил Дан.

2 марта Макрон предположил, что Путин может пойти в Молдову и, возможно, в Румынию, если его не остановить в Украине.

8 октября правительство Молдовы утвердило военную стратегию страны на 2025-2035 годы.