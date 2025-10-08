В Молдове утвердили военную стратегию страны до 2035 года

Утвержденная стратегия в целом определяет 18 приоритетных направлений, направленных на развитие Вооруженных сил Молдовы

Армия Молдовы (Фото: nara.getarchive.net)

Правительство Молдовы на заседании 8 октября утвердило военную стратегию страны на 2025–2035 годы. Об этом сообщает Rupor.md.

Отмечается, что проект стратегии предусматривает программу "технологической модернизации, укрепления обороноспособности и приведения армии к европейским и международным стандартам".

В целом документ определяет 18 приоритетных направлений, направленных на развитие Вооруженных сил страны.

В стратегии также указывается, что развитие военных возможностей будет осуществляться с соблюдением принципа "нейтралитета и исключительно оборонного характера" политики безопасности Молдовы. Правительство планирует постепенно увеличивать бюджетные ассигнования на оборону, одновременно модернизируя организационную и технологическую структуру армии.

Целью стратегии называют – создание "эффективных, профессиональных и совместимых с западными стандартами Вооруженных сил".

Документ также предусматривает модернизацию систем командования, управления и связи, расширение роли Вооруженных сил в управлении внутренними кризисами и вклад в региональную безопасность.

"Ключевым элементом новой стратегии является сближение Молдовы с оборонными стандартами Европейского Союза и участие в международных миротворческих миссиях под эгидой ООН, ОБСЕ и ЕС", – пишет издание.