В Молдове перед выборами распространяют фейк об "отправке войск в Украину"

У Санду отметили, что Молдова является нейтральным государством, поэтому информация о якобы отправке войск является фейковой

Армия Молдовы (Фото: Минобороны)

В Молдове накануне парламентских выборов в социальных сетях начали распространять фейки о якобы "отправке войск в Украину". Об этом сообщил пресс-секретарь президента Молдовы Игорь Захаров, передает Newsmaker.

Захаров отметил, что Молдова нейтральное государство, поэтому информация о якобы достигнутых соглашениях об отправке войск в Украину является ложной и создана для запугивания людей.

"Молдова – нейтральное государство и останется таким. Все истории о якобы достигнутых соглашениях об отправке войск – откровенная ложь", – написал Захаров.