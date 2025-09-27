В Молдове перед выборами распространяют фейк об "отправке войск в Украину"
В Молдове накануне парламентских выборов в социальных сетях начали распространять фейки о якобы "отправке войск в Украину". Об этом сообщил пресс-секретарь президента Молдовы Игорь Захаров, передает Newsmaker.
Захаров отметил, что Молдова нейтральное государство, поэтому информация о якобы достигнутых соглашениях об отправке войск в Украину является ложной и создана для запугивания людей.
"Молдова – нейтральное государство и останется таким. Все истории о якобы достигнутых соглашениях об отправке войск – откровенная ложь", – написал Захаров.
- 22 сентября Bloomberg писало, что Россия разработала план вмешательства в парламентские выборы в Молдове.
- В тот же день в Молдове правоохранители провели более 250 обысков в рамках дела о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации.
- Депутат Европейского парламента от Румынии Зигфрид Мурешан рассказал LIGA.net, что Россия понимает, что эти выборы – ее последний шанс сорвать амбиции Молдовы по вступлению в ЕС.
