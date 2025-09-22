Bloomberg: Россия разработала план вмешательства в парламентские выборы в Молдове
Россия разработала план вмешательства в парламентские выборы в Молдове, которые будут проходить в конце сентября, чтобы сорвать курс страны на вступление в Европейский Союз. Об этом сообщает Bloomberg, ознакомившись с документами.
Как свидетельствуют документы, многоуровневая стратегия, которая окончательно была сформирована весной и координировалась непосредственно из Кремля, направлена на подрыв шансов партии "Действие и Солидарность" президента Майи Санду на выборах 28 сентября и на дальнейшее устранение ее от власти.
Согласно документам, в рамках этой операции планируется:
→ вербовка граждан Молдовы, находящихся за рубежом (в частности в России), для голосования на избирательных участках в странах ЕС и других государствах;
→ организация деструктивных протестов;
→ широкомасштабные кампании дезинформации в социальных сетях;
→ использование компрометирующих материалов для давления на государственных служащих с целью срыва или саботажа избирательного процесса.
Bloomberg не смог подтвердить, реализует ли Россия эти планы, поскольку избирательная кампания в Молдове на этой неделе достигает кульминации.
В то же время двое европейских чиновников, знакомых с материалами, заявили, что они "почти уверены", что Кремль намерен реализовать большинство из планов.
- 30 июля 2025 года Санду сообщила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы в Молдове – Кремль инвестирует в несколько политических проектов, чтобы провести своих людей в следующий парламент.
- 4 августа советник президента Молдовы заявил, что Россия активизирует усилия по влиянию на молдовских избирателей, проживающих по всей Европе, накануне парламентских выборов в стране.
- В этот же день в Молдове разоблачили новую схему незаконного финансирования и подкупа избирателей, которая координируется из России через приложение Taito.
