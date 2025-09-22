Bloomberg: Россия разработала план вмешательства в парламентские выборы в Молдове

План Кремля заключается в том, чтобы подорвать шансы партии президента Майи Санду на выборах 28 сентября

Майя Санду (Фото: EPA)

Россия разработала план вмешательства в парламентские выборы в Молдове, которые будут проходить в конце сентября, чтобы сорвать курс страны на вступление в Европейский Союз. Об этом сообщает Bloomberg, ознакомившись с документами.

Как свидетельствуют документы, многоуровневая стратегия, которая окончательно была сформирована весной и координировалась непосредственно из Кремля, направлена на подрыв шансов партии "Действие и Солидарность" президента Майи Санду на выборах 28 сентября и на дальнейшее устранение ее от власти.

Согласно документам, в рамках этой операции планируется:

→ вербовка граждан Молдовы, находящихся за рубежом (в частности в России), для голосования на избирательных участках в странах ЕС и других государствах;

→ организация деструктивных протестов;

→ широкомасштабные кампании дезинформации в социальных сетях;

→ использование компрометирующих материалов для давления на государственных служащих с целью срыва или саботажа избирательного процесса.

Bloomberg не смог подтвердить, реализует ли Россия эти планы, поскольку избирательная кампания в Молдове на этой неделе достигает кульминации.

В то же время двое европейских чиновников, знакомых с материалами, заявили, что они "почти уверены", что Кремль намерен реализовать большинство из планов.