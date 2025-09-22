Bloomberg: Росія розробила план втручання у парламентські вибори в Молдові

План Кремля полягає в тому, щоб підірвати шанси партії президентки Маї Санду на виборах 28 вересня

Мая Санду (Фото: EPA)

Росія розробила план втручання у парламентські вибори у Молдові, які проходитимуть наприкінці вересня, щоб зірвати курс країни на вступ до Європейського Союзу. Про це повідомляє Bloomberg, ознайомившись з документами.

Як свідчать документи, багаторівневу стратегію, яка остаточно була сформована навесні й координувалася безпосередньо з Кремля, спрямовано на підрив шансів партії "Дія та Солідарність" президентки Маї Санду на виборах 28 вересня й на подальше усунення її від влади.

Згідно з документами, у рамках цієї операції планується:

→ вербування громадян Молдови, що перебувають за кордоном (зокрема в Росії), для голосування на виборчих дільницях у країнах ЄС та інших державах;

→ організація деструктивних протестів;

→ широкомасштабні кампанії дезінформації в соціальних мережах;

→ використання компрометувальних матеріалів для тиску на державних службовців з метою зриву або саботажу виборчого процесу.

Bloomberg не зміг підтвердити, чи Росія реалізує ці плани, оскільки виборча кампанія в Молдові цього тижня досягає кульмінації.

Водночас двоє європейських урядовців, знайомих із матеріалами, заявили, що вони "майже впевнені", що Кремль має намір реалізувати більшість із планів.