Bloomberg: Росія розробила план втручання у парламентські вибори в Молдові
Росія розробила план втручання у парламентські вибори у Молдові, які проходитимуть наприкінці вересня, щоб зірвати курс країни на вступ до Європейського Союзу. Про це повідомляє Bloomberg, ознайомившись з документами.
Як свідчать документи, багаторівневу стратегію, яка остаточно була сформована навесні й координувалася безпосередньо з Кремля, спрямовано на підрив шансів партії "Дія та Солідарність" президентки Маї Санду на виборах 28 вересня й на подальше усунення її від влади.
Згідно з документами, у рамках цієї операції планується:
→ вербування громадян Молдови, що перебувають за кордоном (зокрема в Росії), для голосування на виборчих дільницях у країнах ЄС та інших державах;
→ організація деструктивних протестів;
→ широкомасштабні кампанії дезінформації в соціальних мережах;
→ використання компрометувальних матеріалів для тиску на державних службовців з метою зриву або саботажу виборчого процесу.
Bloomberg не зміг підтвердити, чи Росія реалізує ці плани, оскільки виборча кампанія в Молдові цього тижня досягає кульмінації.
Водночас двоє європейських урядовців, знайомих із матеріалами, заявили, що вони "майже впевнені", що Кремль має намір реалізувати більшість із планів.
- 30 липня 2025 року Санду повідомила, що Росія готує безпрецедентне втручання у парламентські вибори в Молдові – Кремль інвестує у декілька політичних проєктів, щоб провести своїх людей у наступний парламент.
- 4 серпня радник президентки Молдови заявив, що Росія активізує зусилля з впливу на молдовських виборців, які проживають у всій Європі, напередодні парламентських виборів у країні.
- Цього самого дня у Молдові викрили нову схему незаконного фінансування та підкупу виборців, яка координується з Росії через застосунок Taito.
