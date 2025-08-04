У Санду кажуть, що Росія посилює вплив на молдовську діаспору перед парламентськими виборами

Радник з нацбезпеки вказав на поновлення активності мережі "Матрьошка", що підтримується Кремлем

Мая Санду (Фото: EPA)

Росія активізує зусилля із впливу на молдовських виборців, що проживають по всій Європі напередодні парламентських виборів у країні. Про це Politico повідомив радник президентки Молдови з питань національної безпеки Станіслав Секріеру.

За його словами, молдовські посадовці помітили різке зростання дезінформації, спрямованої на майже чверть мільйона виборців, що проживають у діаспорі.

"Росія та її проксі зараз активно зосереджують свої зусилля на молдовській діаспорі", – заявив Секрієру.

Зокрема, він вказав на поновлення активності мережі "Матрьошка", що підтримується Кремлем. Тактика полягає у створенні фейкових ЗМІ та використанні їх для поширення неправдивих повідомлень.

"Кампанія націлена на зниження активності виборців з діаспори – спонукаючи їх залишитися вдома – і на маніпулювання тими, хто все ж прийде на вибори, з метою підштовхнути їх до підтримки фальшивої проєвропейської сили", – зазначив Секрієру.

Він додав, що створюються фейкові репортажі, покликані підірвати довіру до демократичних інститутів Молдови та посіяти розбрат серед молдовських громад за кордоном.

Радник президентки припускає, що під час голосування 28 вересня можуть відбутися порушення, подібні до тих, що спостерігалися під час попередніх виборів.

"Наприклад, фейкові повідомлення про замінування виборчих дільниць у європейських містах або інсценовані протести за кордоном з метою створення враження невдоволення", – заявив Секрієру, додавши, що інші країни мають посилити моніторинг та реагувати на будь-які спроби вплинути на голосування до, під час та після виборів.