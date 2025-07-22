Проросійські сили Молдови вирішили створити спільний блок на вибори

Прихильник Москви Тарлев не зміг відповісти, чи правда, що ідею з об'єднанням вигадали у Росії

Ірина Влах, Ігор Додон, Васіле Тарлев і Володимир Воронін (Фото: DUMITRU DORU / EPA)

У Молдові чотири проросійські партії вирішили об'єднатися у єдиний блок для участі у парламентських виборах. Про це повідомило молдовське медіа Newsmaker.

Про такий план на спільному брифінгу оголосили керівники полістил Соціалістів, Комуністів, Серце Молдови та Майбутнє Молдови Ігор Додон (попередній президент країни), Володимир Воронін, Ірина Влах і Василе Тарлев.

Лідерка Серця Молдови заявила, що у майбутньому парламенті члени блоку не будуть вступати в коаліцію з партією влади Дія і солідарність (PAS), до якої належить президентка Мая Санду.

"Відсторонити PAS від влади – важливе завдання майбутніх виборів. Але місія нашого Блоку не закінчується цим. Ми йдемо в парламент, щоб узяти на себе відповідальність за управління країною. Сформувати керівну більшість, затвердити новий уряд, який зупинить руйнування і відновить Молдову – це те, що чекає від нас народ Молдови", – заявила проросійська діячка.

Назву виборчого блоку й імена майбутніх кандидатів поки що не оголошують.

Медіа попросило керівника Майбутнього Молдови Тарлева прокоментувати чутки про те, що ідея створити блок виникла у Росії. Натомість політик перейшов на іншу тему: "Ви – симпатична дама, як і всі наші молдаванки, і, на жаль, вірите в брехню. Прошу вас, наберіться терпіння. Сьогодні на брифінгу ми оголосили про намір сформувати виборчий блок. Що стосується його назви та інших питань, усьому свій час".

Лідери цих партій в останні місяці неодноразово з'являлися разом – також і під час візитів до країни-агресора РФ.

Парламентські вибори у Молдові пройдуть 28 вересня.