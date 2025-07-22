Пророссийские силы Молдовы решили создать совместный блок на выборы

Сторонник Москвы Тарлев не смог ответить, правда ли идею с объединением придумали в России

Ирина Влах, Игорь Додон, Василе Тарлев и Владимир Воронин (Фото: DUMITRU DORU / EPA)

В Молдове четыре пророссийские партии решили объединиться в единый блок для участия в парламентских выборах. Об этом сообщило молдовское медиа Newsmaker.

О таком плане на совместном брифинге объявили руководители полистил Социалистов, Коммунистов, Сердце Молдовы и Будущее Молдовы Игорь Додон (предыдущий президент страны), Владимир Воронин, Ирина Влах и Василе Тарлев.

Лидер Сердца Молдовы заявила, что в будущем парламенте члены блока не будут вступать в коалицию с партией власти Действие и солидарность (PAS), к которой принадлежит президент Майя Санду.

"Отстранить PAS от власти – важная задача предстоящих выборов. Но миссия нашего Блока не заканчивается этим. Мы идем в Парламент, чтобы взять на себя ответственность за управление страной. Сформировать правящее большинство, утвердить новое правительство, которое остановит разрушения и восстановит Молдову – это то, что ждет от нас народ Молдовы", – заявила пророссийская деятельница.

Название избирательного блока и имена будущих кандидатов пока не объявляют.

Медиа попросило руководителя Будущего Молдовы Тарлева прокомментировать слухи о том, что идея создать блок возникла в России. Вместо этого политик перешел на другую тему: "Вы – симпатичная дама, как и все наши молдаванки, и, к сожалению, верите лжи. Прошу вас, наберитесь терпения. Сегодня на брифинге мы объявили о намерении сформировать избирательный блок. Что касается его названия и других вопросов, всему свое время".

Лидеры этих партий в последние месяцы неоднократно появлялись вместе – в том числе во время визитов в страну-агрессора РФ.

Парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября.