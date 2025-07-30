Росія готує безпрецедентне втручання у вибори в Молдові: деталі від Санду

Лише через криптовалюту Москва планує надіслати близько 100 млн євро для підкупу виборців та незаконного зовнішнього фінансування, розповіла президентка Молдови

Мая Санду (Фото: DUMITRU DORU / EPA)

Росія готує безпрецедентне втручання у парламентські вибори в Молдові, заплановані на вересень 2025 року. Про це після засідання Вищої ради безпеки повідомила президентка країни Мая Санду, передає молдовське медіа Newsmaker.

За словами Санду, Кремль інвестує у декілька політичних проєктів, щоб провести своїх людей у наступний парламент – всі ці утворення координуються з одного центру та значною мірою фінансуються через злочинні схеми олігарха-втікача Ілана Шора.

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Вона наводить такі деталі про втручання РФ:

→ у межах підкупу виборців та незаконного зовнішнього фінансування, лише через криптовалюту Москва планує надіслати близько 100 млн євро, проте поліція вже наклала майже 25 000 штрафів, й до бюджету Молдови надійшло близько 15 млн леїв (~35 млн грн);

→ кампанії з дезінформації та маніпулювання суспільною думкою, організовані з-за кордону;

→ організація проплачених протестів;

→ кібератаки на цифрову інфраструктуру, пов'язану з проведенням виборів, а також на інші об'єкти критичної інфраструктури;

→ використання церкви в інтересах іноземної держави;

→ залучення лідерів думок та блогерів як посередників, щоб поширювати повідомлення проти європейського курсу Молдови;

→ залучення організованої злочинності до дій з дестабілізації;

→ саботаж голосування в діаспорі (під час виборів восени 2024-го Санду вдалося перемогти проросійського кандидата Олександра Стояногло завдяки голосам діаспори. – Ред.);

→ гібридний вплив на виборців з Гагаузької автономії та контрольованого РФ незаконного Придністров'я;

→ онлайн-мобілізація та радикалізація через пропаганду екстремізму та ненависті в суспільстві.

Водночас, вважає президентка, це "не має нас [громадян Молдови] лякати, це має нас мобілізувати".

"Втручання Росії несе серйозні ризики для громадського порядку і національної безпеки, а головне – може драматично підірвати суверенітет країни і наше європейське майбутнє. Державні установи знають, що їм робити. У найближчий період вони мають діяти більш скоординовано, професійно та єдиною командою, щоб захистити національні інтереси. Попереду – складний період, дорогі громадяни. Але наше майбутнє залежить тільки від нас", – підкреслила Санду.

З критикою її слів вийшов проросійський експрезидент Молдови, глава соціалістів Ігор Додон, але водночас негативну реакцію озвучив і мер Кишинева Іон Чебан. Він очолює проєвропейську партію MAN, а також виступав із засудженням повномасштабного вторгнення РФ та підтримував територіальну цілісність України.

Політик стверджує, що партія влади PAS почала кампанію залякування і використовує державні інститути у своїх інтересах.