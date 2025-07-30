Росія готує безпрецедентне втручання у вибори в Молдові: деталі від Санду
Росія готує безпрецедентне втручання у парламентські вибори в Молдові, заплановані на вересень 2025 року. Про це після засідання Вищої ради безпеки повідомила президентка країни Мая Санду, передає молдовське медіа Newsmaker.
За словами Санду, Кремль інвестує у декілька політичних проєктів, щоб провести своїх людей у наступний парламент – всі ці утворення координуються з одного центру та значною мірою фінансуються через злочинні схеми олігарха-втікача Ілана Шора.
Вона наводить такі деталі про втручання РФ:
→ у межах підкупу виборців та незаконного зовнішнього фінансування, лише через криптовалюту Москва планує надіслати близько 100 млн євро, проте поліція вже наклала майже 25 000 штрафів, й до бюджету Молдови надійшло близько 15 млн леїв (~35 млн грн);
→ кампанії з дезінформації та маніпулювання суспільною думкою, організовані з-за кордону;
→ організація проплачених протестів;
→ кібератаки на цифрову інфраструктуру, пов'язану з проведенням виборів, а також на інші об'єкти критичної інфраструктури;
→ використання церкви в інтересах іноземної держави;
→ залучення лідерів думок та блогерів як посередників, щоб поширювати повідомлення проти європейського курсу Молдови;
→ залучення організованої злочинності до дій з дестабілізації;
→ саботаж голосування в діаспорі (під час виборів восени 2024-го Санду вдалося перемогти проросійського кандидата Олександра Стояногло завдяки голосам діаспори. – Ред.);
→ гібридний вплив на виборців з Гагаузької автономії та контрольованого РФ незаконного Придністров'я;
→ онлайн-мобілізація та радикалізація через пропаганду екстремізму та ненависті в суспільстві.
Водночас, вважає президентка, це "не має нас [громадян Молдови] лякати, це має нас мобілізувати".
"Втручання Росії несе серйозні ризики для громадського порядку і національної безпеки, а головне – може драматично підірвати суверенітет країни і наше європейське майбутнє. Державні установи знають, що їм робити. У найближчий період вони мають діяти більш скоординовано, професійно та єдиною командою, щоб захистити національні інтереси. Попереду – складний період, дорогі громадяни. Але наше майбутнє залежить тільки від нас", – підкреслила Санду.
З критикою її слів вийшов проросійський експрезидент Молдови, глава соціалістів Ігор Додон, але водночас негативну реакцію озвучив і мер Кишинева Іон Чебан. Він очолює проєвропейську партію MAN, а також виступав із засудженням повномасштабного вторгнення РФ та підтримував територіальну цілісність України.
Політик стверджує, що партія влади PAS почала кампанію залякування і використовує державні інститути у своїх інтересах.
- 19 липня у Молдові не допустили до виборів проросійський виборчий блок "Победа", який очолює проросійський олігарх-утікач Шор.
- 22 липня чотири проросійські партії Молдови вирішили об'єднатися у єдиний блок для участі у парламентських виборах.
- 26 липня поліція Молдови повідомила, що учасникам мітингу цих проросійських сил роздавали гроші за участь у заході.
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