Россия готовит беспрецедентное вмешательство в выборы в Молдове: детали от Санду

Только через криптовалюту РФ планирует направить около 100 млн евро для подкупа избирателей и незаконного финансирования, рассказала президент Молдовы

Майя Санду (Фото: DUMITRU DORU / EPA)

Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы в Молдове, запланированные на сентябрь 2025 года. Об этом, после заседания Высшего совета безопасности, сообщила президент страны Майя Санду, передает молдовское медиа Newsmaker.

По словам Санду, Кремль инвестирует в несколько политических проектов, чтобы провести своих людей в следующий парламент – все эти образования координируются из одного центра и в значительной степени финансируются через преступные схемы беглого олигарха Илана Шора.

Читайте также Почему в Молдове в ближайшее время станет горячо

Она приводит такие детали о вмешательстве РФ:

→ в рамках подкупа избирателей и незаконного внешнего финансирования, только через криптовалюту Москва планирует отправить около 100 млн евро, однако полиция уже наложила около 25 000 штрафов, и в бюджет Молдовы поступило около 15 млн леев (~35 млн грн);

→ кампании по дезинформации и манипулированию общественным мнением, организованные из-за рубежа;

→ организация приплаченных протестов;

→ кибератаки на цифровую инфраструктуру, связанную с проведением выборов, а также на другие объекты критической инфраструктуры;

→ использование церкви в интересах иностранного государства;

→ привлечение лидеров мнений и блогеров в качестве посредников, чтобы распространять сообщения против европейского курса Молдовы;

→ привлечение организованной преступности к действиям по дестабилизации;

→ саботаж голосования в диаспоре (Во время выборов осенью 2024-го Санду удалось победить пророссийского кандидата Александра Стояногло благодаря голосам диаспоры. – Ред.);

→ гибридное влияние на избирателей из Гагаузской автономии и контролируемого РФ незаконного Приднестровья;

→ онлайн-мобилизация и радикализация через пропаганду экстремизма и ненависти в обществе.

В то же время, считает президент, это "не должно нас [граждан Молдовы] пугать, это должно нас мобилизовать".

"Вмешательство России несет серьезные риски для общественного порядка и национальной безопасности, а главное — может драматически подорвать суверенитет страны и наше европейское будущее. Государственные учреждения знают, что им делать. В ближайший период они должны действовать более скоординировано, профессионально и единой командой, чтобы защитить национальные интересы. Впереди — сложный период, дорогие граждане. Но наше будущее зависит только от нас", – подчеркнула Санду.

С критикой ее слов вышел пророссийский экс-президент Молдовы, глава Социалистов Игорь Додон, но вместе с тем негативную реакцию озвучил и мэр столицы страны, Кишинева, Ион Чебан. Он возглавляет проевропейскую партию MAN, а также выступал с осуждением полномасштабного вторжения РФ и поддерживал территориальную целостность Украины.

Политик утверждает, что партия власти PAS начала кампанию запугивания и использует государственные институты в своих интересах.