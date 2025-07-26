За участие в пророссийском митинге в Молдове платили деньги – видео
Полиция Молдовы сообщилачто зафиксировала выплату денег за участие в митинге. Местное медиа Newsmaker пишетчто это произошло на совместной акции четырех пророссийских партий.
"Полиция зафиксировала несколько случаев, когда за участие в митинге предлагали и получали деньги", – рассказали правоохранители.
По их данным, деньги обещали и двум несовершеннолетним, 14 и 17 лет – неизвестный мужчина по телефону уговорил их прийти на акцию, а впоследствии им должны были заплатить по 300 леев (примерно 750 грн).
Полиция анонсирует, что "будут задокументированы как те, кто платил, так и те, кто принимал деньги за участие в акции протеста", и указывает, что продолжает работу над установлением нарушителей закона.
На видео правоохранителей зафиксировано, как мужчина получает и пересчитывает деньги, а впоследствии показано, что он задержан.
Медиа Newsmaker сообщило, что эти инциденты произошли на митинге, организованном в Кишиневе четырьмя пророссийскими партиями – Социалистов, Коммунистов, Сердце Молдовы и Будущее Молдовы.
- 22 июля эти политсилы решили объединиться в единый блок для участия в парламентских выборах, запланированных на 28 сентября.
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