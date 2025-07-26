Поліція Молдови повідомила, що зафіксувала виплату грошей за участь у мітингу. Місцеве медіа Newsmaker пише, що це сталося на спільній акції чотирьох проросійських партій.

"Поліція зафіксувала кілька випадків, коли за участь у мітингу пропонували та отримували гроші", – розповіли правоохоронці.

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За їх даними, гроші обіцяли й двом неповнолітнім, 14 та 17 років – невідомий чоловік телефоном умовив їх прийти на акцію, а згодом їм повинні були заплатити по 300 леїв (приблизно 750 грн).

Поліція анонсує, що "будуть задокументовані як ті, хто платив, так і ті, хто приймав гроші за участь в акції протесту", й вказує, що продовжує роботу над встановленням порушників закону.

На відео правоохоронців зафіксовано, як чоловік отримує та перераховує гроші, а згодом показано, що його затримано.

Медіа Newsmaker повідомило, що ці інциденти сталися на мітинги, організованому у Кишиневі чотирма проросійськими партіями – Соціалістів, Комуністів, Серце Молдови та Майбутнє Молдови.