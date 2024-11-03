Выборы в Молдове: Санду стала лидировать и в стране, и за рубежом, но разрыв минимальный

Александр Стояногло (Фото: DUMITRU DORU/EPA)

Сначала, по предварительным результатам, на выборах в Молдове лидирует поддерживаемый пророссийскими силами Александр Стояногло, однако на зарубежных участках впереди действующая президент Мая Санду. Однако впоследствии она стала опережать оппонента по общему количеству голосов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.

ОБНОВЛЕНО в 23:12. Санду вышла вперед по количеству голосов и в Молдове, и за рубежом – 50,12% на 49,88%. В Молдове все также с небольшим отрывом лидирует Стояногло (51,23% против 48,77%), а за рубежом — существенное преимущество у Санду (77.55% против 22.45%).

В Молдове уже есть данные 99,75% участков, за рубежом — с 29,87%.

Данные ниже были актуальны на 22:45.

Внутри страны разрыв между кандидатами минимален: 51,18% у Стояногло и 48,82% у Санду при проработке данных с 97,28% участков.

Скриншот с сайта ЦИК Молдовы

За рубежом ситуация противоположная: у действующей президентки сейчас 74,13%, у ее оппонента – 25,87% при обработке данных с 7,79% участков.

Скриншот с сайта ЦИК Молдовы

Но и в Молдове, и за рубежом сейчас побеждает Стояногло с 51,04% при проработке голосов с 88,15% участков. Данные продолжают обновляться, окончательные результаты будут известны со временем.

Скриншот с сайта ЦИК Молдовы

Также в день голосования ЦИК Молдовы сообщал о нескольких хакерских атаках на свои информационные ресурсы, передавало СМИ Newsmaker.

"Служба информации и безопасности сообщила о нескольких инцидентах кибербезопасности, временно повлиявших на доступность информационных ресурсов ЦИК. Мы стали объектом кибератаки DDOS, повлиявшей на работу сайтов", – отмечало ведомство.

По его словам, специалисты быстро возобновили работу систем и приняли дополнительные меры по защите.

Накануне стало известно, что полиция Молдовы зарегистрировала 191 нарушение в день выборов: больше всего – фотографирование бюллетеней. Также были сообщения о "минировании" участков и моста из незаконного Приднестровья.