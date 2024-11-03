По состоянию на 10:00 явка составляет более 10%

Выборы в Молдове (Фото: Dumitru Doru / EPA)

В воскресенье, 3 ноября, в Молдове проходит второй тур президентских выборов. Об этом сообщило издание News Maker.

Граждане должны выбрать между действующим президентом, кандидатом от партии "Действие и солидарность" Маей Санду и бывшим генпрокурором, кандидатом от Партии социалистов Александром Стояногло.

Участки для голосования открылись в 07:00 и будут работать до 21:00. Граждане могут в режиме онлайн проверить, на каком участке они зарегистрированы.

Граждане Молдовы, живущие за границей, тоже могут проголосовать. В 37 странах мира открыли 234 избирательных участка.

Центральная избирательная комиссия сообщила, что в основных списках зарегистрировано 2,7 млн избирателей. Тираж бюллетеней составляет 3,6 млн экземпляров. За выборами следят 2400 наблюдателей.

По данным ЦИК, по состоянию на 10:00 явка на выборах составила 10,7% (проголосовали почти 300 000 избирателей).

В первом туре выборов, который прошел 20 октября, Санду набрала 42,45% голосов, а Стояногло – 25,98%.