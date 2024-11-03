В Молдове проходит второй тур президентских выборов
В воскресенье, 3 ноября, в Молдове проходит второй тур президентских выборов. Об этом сообщило издание News Maker.
Граждане должны выбрать между действующим президентом, кандидатом от партии "Действие и солидарность" Маей Санду и бывшим генпрокурором, кандидатом от Партии социалистов Александром Стояногло.
Участки для голосования открылись в 07:00 и будут работать до 21:00. Граждане могут в режиме онлайн проверить, на каком участке они зарегистрированы.
Граждане Молдовы, живущие за границей, тоже могут проголосовать. В 37 странах мира открыли 234 избирательных участка.
Центральная избирательная комиссия сообщила, что в основных списках зарегистрировано 2,7 млн избирателей. Тираж бюллетеней составляет 3,6 млн экземпляров. За выборами следят 2400 наблюдателей.
По данным ЦИК, по состоянию на 10:00 явка на выборах составила 10,7% (проголосовали почти 300 000 избирателей).
В первом туре выборов, который прошел 20 октября, Санду набрала 42,45% голосов, а Стояногло – 25,98%.
- 19 октября вице-премьер Молдовы сказала, что Россия потратила 100 млн евро, чтобы сорвать выборы в стране. По ее словам, Кремль не желает вступления страны в ЕС.
- 21 октября Санду заявила о "беспрецедентном" внешнем вмешательстве в процесс голосования на выборах главы государства.
- В тот же день стало известно, что Санду и Стояногло вышли во второй тур выборов президента Молдовы.