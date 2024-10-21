В Молдове прошли двойные выборы: Санду заявила о "беспрецедентном" вмешательстве

Выборы в Молдове (Фото: EPA)

В Молдове завершилось двойное голосование за вступление в Евросоюз до 2030 году и выборы президента. Только в восьми районах страны проголосовали за евроинтеграцию, а действующий президент страны Майя Санду заявила о "беспрецедентном" внешнем вмешательстве в процесс голосования на выборах главы государства, сообщает News Maker.

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"У нас есть доказательства и информация о том, что криминальная группировка намеревалась купить 300 000 голосов. Это беспрецедентное мошенничество, цель которого — скомпрометировать демократию. Их цель — посеять страх и панику в обществе", — заявила она.

Санду получила большинство голосов в 22 районах и муниципиях, согласно предварительному подсчету голосов. Ее конкурент от Партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло получил большинство голосов в 14 районах, а третий кандидат Ренато Усатый от Нашей партии – только в одном.

Желтый – Санду, красный – Стояногло, синий – Усатый

Сообщается, что согласно предварительному подсчету голосов, Санду набрала 41,98% голосов, а ее главный конкурент Александр Стояногло, который заявил, что будет налаживать связи с Россией, Китаем, ЕС и США, — 26,31%. Будет проведен второй тур выборов 3 ноября.

Что касается референдума по поводу евроинтеграции, то центральная избирательная комиссия Молдовы обработала 98,7% бюллетеней, но еще не завершила подсчет голосов на избирательных участках за рубежом. Согласно предварительным подсчетам, 49,76% проголосовали против внесения пункта в Конституцию, определяющего вступление в ЕС как цель страны, а 50,24% выступили за.

Сообщается, что только в восьми районах жители поддержали внесение европейского вектора в Конституцию страны. В то же время в 24 районах большинство избирателей проголосовали против. Голоса "против" распределились следующим образом:

→ Гагаузия (94,84%),

→ Бричаны (71,27%),

→ Окницы (78,94%),

→ Дондюшаны (72,84%),

→ Единцы (70,26%),

→ Рышканы (67,89%),

→ Дрокия (67,28%),

→ Сороки (61,30%),

→ Глодяны (65,75%),

→ Бельцы (70,58%),

→ Сынжерей (59,77%),

→ Флорешты (62,40%),

→ Фалешты (66,51%),

→ Унгены (56,75%),

→ Шолданешты (57,51%),

→ Резины (51,16%),

→ Орхей (53,51%),

→ Новые Анены (51,15%),

→ Каушаны (50,02%),

→ Штефан-Водэ (52,19%),

→ Чимишлия (50,09%),

→ Леова (50,77%),

→ Кагула (56,19%)

→ Приднестровье (62,56%).

Голоса за евроинтеграцию Молдовы распределились так:

→ Калараш (60,46%)

→ Ниспорены (60,08%),

→ Страшены (62,37%),

→ Криуляны (60,20%),

→ Хынчешты (58,86%),

→ Яловены (67,70%),

→ Кишинев (55,98%),

→ Кантемир (53,38%).