В Молдове прошли двойные выборы: Санду заявила о "беспрецедентном" вмешательстве
В Молдове завершилось двойное голосование за вступление в Евросоюз до 2030 году и выборы президента. Только в восьми районах страны проголосовали за евроинтеграцию, а действующий президент страны Майя Санду заявила о "беспрецедентном" внешнем вмешательстве в процесс голосования на выборах главы государства, сообщает News Maker.
"У нас есть доказательства и информация о том, что криминальная группировка намеревалась купить 300 000 голосов. Это беспрецедентное мошенничество, цель которого — скомпрометировать демократию. Их цель — посеять страх и панику в обществе", — заявила она.
Санду получила большинство голосов в 22 районах и муниципиях, согласно предварительному подсчету голосов. Ее конкурент от Партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло получил большинство голосов в 14 районах, а третий кандидат Ренато Усатый от Нашей партии – только в одном.
Сообщается, что согласно предварительному подсчету голосов, Санду набрала 41,98% голосов, а ее главный конкурент Александр Стояногло, который заявил, что будет налаживать связи с Россией, Китаем, ЕС и США, — 26,31%. Будет проведен второй тур выборов 3 ноября.
Что касается референдума по поводу евроинтеграции, то центральная избирательная комиссия Молдовы обработала 98,7% бюллетеней, но еще не завершила подсчет голосов на избирательных участках за рубежом. Согласно предварительным подсчетам, 49,76% проголосовали против внесения пункта в Конституцию, определяющего вступление в ЕС как цель страны, а 50,24% выступили за.
Сообщается, что только в восьми районах жители поддержали внесение европейского вектора в Конституцию страны. В то же время в 24 районах большинство избирателей проголосовали против. Голоса "против" распределились следующим образом:
→ Гагаузия (94,84%),
→ Бричаны (71,27%),
→ Окницы (78,94%),
→ Дондюшаны (72,84%),
→ Единцы (70,26%),
→ Рышканы (67,89%),
→ Дрокия (67,28%),
→ Сороки (61,30%),
→ Глодяны (65,75%),
→ Бельцы (70,58%),
→ Сынжерей (59,77%),
→ Флорешты (62,40%),
→ Фалешты (66,51%),
→ Унгены (56,75%),
→ Шолданешты (57,51%),
→ Резины (51,16%),
→ Орхей (53,51%),
→ Новые Анены (51,15%),
→ Каушаны (50,02%),
→ Штефан-Водэ (52,19%),
→ Чимишлия (50,09%),
→ Леова (50,77%),
→ Кагула (56,19%)
→ Приднестровье (62,56%).
Голоса за евроинтеграцию Молдовы распределились так:
→ Калараш (60,46%)
→ Ниспорены (60,08%),
→ Страшены (62,37%),
→ Криуляны (60,20%),
→ Хынчешты (58,86%),
→ Яловены (67,70%),
→ Кишинев (55,98%),
→ Кантемир (53,38%).
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