На выборах в Сейм лидируют социал-демократы. Премьером может стать сторонница Украины

Глава социал-демократов поддерживает жесткую политику против России и выступает за увеличение расходов на оборону Литвы

Вилия Блинкявичюте (Фото: facebook.com/vilijablinkeviciute)

На выборах в парламент Литвы первое место заняла главная оппозиционная партия социал-демократов. Лидер партии Вилия Блинкявичюте рассчитывает стать новым премьер-министром страны, передают Delfi и Reuters.

14 октября на вопрос журналистов о том, рассчитывает ли она стать новым премьер-министром Литвы, Блинкявичюте ответила: "У меня нет никаких сомнений". Она добавила, что ведет переговоры о создании коалиции с двумя другими левыми партиями.

Сообщается, что лидер социал-демократов намерена сохранить жесткую позицию в отношении России. Ожидается, что Блинкявичюте может увеличить расходы на оборону Литвы, улучшить "изношенные" госуслуги и повысить налоги для богатых.

При этом действующий премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что еще рано делать какие-либо выводы о победе партий и подчеркнула, что у нее еще есть шансы сформировать новое правительство. Она ждет результатов второго тура выборов.

По итогам первого тура выборов у социал-демократов 18 мандатов в Сейме – за них проголосовали 19,36% избирателей. На втором месте с 17 мандатами и 17,96% голосов консерваторы – правоцентристская партия Союз Отечества под руководством действующего премьера. А на третьем месте антиправительственная партия Заря Немана с почти 15% голосов и 14 мандатами.

Также преодолели необходимый порог в 5% голосов и прошли в Сейм:

Союз демократов "Во имя Литвы" – 8 мандатов (9,24%)

Движение либералов – 7 мандатов (7,70%.) П

Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) – 6 мандатов (7,02%).

Наименьшую поддержку получила партия Свобода и справедливость – 0,75% голосов. Второй тур выборов в Сейм Литвы может состояться 27 октября. Это произойдет в случае, если ни один из 71 кандидата по одномандатным округам не наберет одной пятой части от общего количества голосов по одномандатному округу.

Досрочные выборы в Сейм Литвы начались 8 октября. В них приняли участие свыше 1700 кандидатов, но в парламент попадут из них лишь 141 человек.

8 октября стало известно, что Литва перехватила военный груз для армии РФ, который перевозили поездом. Все передали Украине.

9 октября Литва объявила о выделении 13 млн евро помощи для Украины. Деньги будут направлены на восстановление страны.