На виборах до Сейму лідирують соціал-демократи. Прем'єркою може стати прихильниця України

Глава соціал-демократів підтримує жорстку політику проти Росії та виступає за збільшення видатків на оборону Литви

Вілія Блінкявічюте (Фото: facebook.com/vilijablinkeviciute)

На виборах до парламенту Литви перше місце посіла головна опозиційна партія соціал-демократів. Лідерка партії Вілія Блінкявічюте розраховує стати новим прем'єр-міністром країни, передають Delfi та Reuters.

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14 жовтня на запитання журналістів про те, чи вона розраховує стати новим прем'єр-міністром Литви, Блінкявічюте відповіла: "У мене немає жодних сумнівів". Вона додала, що веде переговори щодо створення коаліції з двома іншими лівими партіями.

Повідомляється, що лідер соціал-демократів має намір зберегти жорстку позицію щодо Росії. Очікується, що Блінкявічюте може збільшити витрати на оборону Литви, покращити "зношені" держпослуги та підвищити податки багатим.

При цьому чинна прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що ще рано робити будь-які висновки про перемогу партій і наголосила, що має ще шанси сформувати новий уряд. Вона чекає на результати другого туру виборів.

За підсумками першого туру виборів у соціал-демократів 18 мандатів у Сеймі – за них проголосували 19,36% виборців. На другому місці з 17 мандатами та 17,96% голосів консерватори – правоцентристська партія Союз Вітчизни під керівництвом чинної прем'єрки. А на третьому місці антиурядова партія Зоря Німана з майже 15% голосів та 14 мандатами.

Також подолали необхідний поріг у 5% голосів і пройшли до Сейму:

Спілка демократів "В ім'я Литви" – 8 мандатів (9,24%)

Рух лібералів – 7 мандатів (7,70%.)

Союз селян та зелених Литви (СКЗЛ) – 6 мандатів (7,02%).

Найменшу підтримку отримала партія "Свобода і справедливість" – 0,75% голосів. Другий тур виборів до Сейму Литви може відбутися 27 жовтня. Це станеться у випадку, якщо жоден із 71 кандидатів по одномандатних округах не набере однієї п'ятої частини від загальної кількості голосів по одномандатному округу.

Дострокові вибори до Сейму Литви розпочалися 8 жовтня. У них взяли участь понад 1700 кандидатів, але до парламенту потраплять із них лише 141 особа.

8 жовтня стало відомо, що Литва перехопила військовий вантаж для армії РФ, який перевозили потягом. Усі передали Україні.

9 жовтня Литва оголосила про надання 13 млн євро допомоги для України. Гроші будуть спрямовані на відновлення країни.