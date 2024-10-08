Литва перехопила військовий вантаж для армії РФ та передала його Україні – Business Insider
Литовські митники заявили, що затримали вантажі військових товарів, які перевозилися залізницею до Москви, і передали їх Україні. Про це повідомляє Business Insider.
Зазначається, що під час перевірок на південно-західному кордоні Литви митники виявили чотири партії вантажу з камуфляжними штанами та сітками, які перевозилися в потягах із Калінінграда до Москви без спеціального дозволу.
Ймовірно, ці товари були надіслані окупантам російськими волонтерськими організаціями.
За даними Кільського інституту, Литва входить до трійки лідерів із надання допомоги Україні щодо свого ВВП, поступаючись лише Данії та Естонії. США надають найбільше військової підтримки, а ЄС – фінансової.
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- Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наполягає, що Україні потрібно надати можливість використовувати західну зброю на максимум, особливо це стосується далекобійних ударів по території РФ.