Литва перехопила військовий вантаж для армії РФ та передала його Україні – Business Insider

Митники припускають, що камуфляжні штани та сітки були надіслані російськими волонтерськими організаціями

Литовська митниця (Фото: Customs of the Republic of Lithuania)

Литовські митники заявили, що затримали вантажі військових товарів, які перевозилися залізницею до Москви, і передали їх Україні. Про це повідомляє Business Insider.

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Зазначається, що під час перевірок на південно-західному кордоні Литви митники виявили чотири партії вантажу з камуфляжними штанами та сітками, які перевозилися в потягах із Калінінграда до Москви без спеціального дозволу.

Ймовірно, ці товари були надіслані окупантам російськими волонтерськими організаціями.

Фото: Customs of the Republic of Lithuania

За даними Кільського інституту, Литва входить до трійки лідерів із надання допомоги Україні щодо свого ВВП, поступаючись лише Данії та Естонії. США надають найбільше військової підтримки, а ЄС – фінансової.