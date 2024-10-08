Литва перехватила военный груз для армии РФ и передала его Украине – Business Insider

Таможенники предполагают, что камуфляжные штаны и сетки были отправлены российскими волонтерскими организациями

Литовская таможня (Фото: Customs of the Republic of Lithuania)

Литовские таможенники заявили, что задержали грузы военных товаров, перевозимых по железной дороге в Москву, и передали их Украине. Об этом сообщает Business Insider.

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Отмечается, что во время проверок на юго-западной границе Литвы таможенники обнаружили четыре партии груза с камуфляжными штанами и сетками, перевозимыми в поездах из Калининграда в Москву без специального разрешения.

Вероятно, эти товары были отправлены оккупантам российскими волонтерскими организациями.

Фото: Customs of the Republic of Lithuania

По данным Кильского института, Литва входит в тройку лидеров по оказанию помощи Украине относительно своего ВВП, уступая только Дании и Эстонии. США оказывают больше всего военной поддержки, а ЕС – финансовой.