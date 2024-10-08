Литва перехватила военный груз для армии РФ и передала его Украине – Business Insider
Литовские таможенники заявили, что задержали грузы военных товаров, перевозимых по железной дороге в Москву, и передали их Украине. Об этом сообщает Business Insider.
Отмечается, что во время проверок на юго-западной границе Литвы таможенники обнаружили четыре партии груза с камуфляжными штанами и сетками, перевозимыми в поездах из Калининграда в Москву без специального разрешения.
Вероятно, эти товары были отправлены оккупантам российскими волонтерскими организациями.
По данным Кильского института, Литва входит в тройку лидеров по оказанию помощи Украине относительно своего ВВП, уступая только Дании и Эстонии. США оказывают больше всего военной поддержки, а ЕС – финансовой.
- 12 сентября 2024 года Литва направила Украине бронетранспортеры М113 для разминирования. В июне Литва уже передавала Украине бронетранспортеры М113 – тогда речь шла о 14 единицах.
- Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис настаивает, что Украине нужно предоставить возможность использовать западное оружие на максимум, особенно это касается дальнобойных ударов по территории РФ.