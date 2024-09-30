Литва передала в суд в Гааге доказательства о преступлениях режима Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Литва собрала доказательства преступлений режима беларуского диктатора Александра Лукашенко и передала их в Международный уголовный суд в Гааге. Об этом сообщает Министерство юстиции страны.

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В обращении сказано, что у Литвы есть все основания полагать, что с 1 мая 2020 года и по настоящее время по указаниям "высших должностных лиц беларуских политических, правоохранительных и военных органов" против граждан Беларуси совершаются преступления. В частности речь идет о депортации, преследовании и других "преступлениях против человечности". В Литве утверждают, что есть доказательства того, что приказы отдавал лично Лукашенко.

"Депортация была ключевой целью атаки беларуского режима — избавиться любыми средствами от всех критиков и оппонентов, чтобы укрепить авторитарное положение режима у власти", — утверждает правительство Литвы.

Более того, в документе утверждается, что часть этих преступлений была совершена на территории Литвы и продолжает совершаться в других странах, которые ратифицировали Римский статут. Из-за этого преступления частично попадают под юрисдикцию МУС.

1 октября в посольстве Литовской Республики в Гааге состоится пресс-конференция на эту тему. Участие примут представители правительства Литвы и главы "объединенного переходного кабинета министров Беларуси".

"Литва была первым государством, обратившимся в МУС по поводу ситуации в Украине, и в конечном итоге был выдан ордер на арест Путина. Теперь мы делаем шаг, прося МУС расследовать ситуацию в Беларуси, и мы ожидаем ордера на арест Лукашенко", — заявила министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская.

По всей видимости, речь идет о событиях в Беларуси в августе 2020 года, когда после выборов президента у власти снова оказался Лукашенко. Представители оппозиции и несогласные белорусы вышли на митинги по всей стране - по разным оценкам всего около 400 000-500 000 человек. Акции протеста, которые отметились особой жестокостью со стороны силовиков, длились до марта 2021 года.

Всего за время протестов задержали более 35 000 человек, возбуждено свыше 4200 уголовных дел, убиты пять человек. По состоянию на октябрь 2021 года правозащитникам было известно о 800 политзаключенных.