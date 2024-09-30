Литва передала до суду у Гаазі докази про злочини режиму Лукашенка

Олександр Лукашенко (Фото: EPA)

Литва зібрала докази злочинів режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка та передала їх до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Про це повідомляє Міністерство юстиції країни.

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У зверненні сказано, що Литва має всі підстави вважати, що з 1 травня 2020 року і досі за вказівками "вищих посадових осіб білоруських політичних, правоохоронних та військових органів" проти громадян Білорусі скоюються злочини. Зокрема йдеться про депортацію, переслідування та інші "злочини проти людяності". У Литві стверджують, що є докази того, що накази давав особисто Лукашенко.

"Депортація була ключовою метою атаки білоруського режиму — позбутися будь-якими засобами всіх критиків і опонентів, щоб зміцнити авторитарне становище режиму при владі", — стверджує уряд Литви.

Щобільше, у документі стверджується, що частина цих злочинів була скоєна на території Литви й далі скоюється в інших країнах, які ратифікували Римський статут. Через це злочини частково підпадають під юрисдикцію МКС.

1 жовтня у посольстві Литовської Республіки у Гаазі відбудеться пресконференція на цю тему. Участь візьмуть представники уряду Литви та глави "об'єднаного перехідного кабінету міністрів Білорусі".

"Литва була першою державою, яка звернулася до МКС щодо ситуації в Україні, і зрештою було видано ордер на арешт Путіна. Тепер ми робимо крок, просячи МКС розслідувати ситуацію в Білорусі, і ми очікуємо на ордер на арешт Лукашенка", — заявила міністерка юстиції Литви Евеліна Добровольська.

Очевидно, йдеться про події в Білорусі в серпні 2020 року, коли після виборів президента при владі знову опинився Лукашенко. Представники опозиції та незгодні білоруси вийшли на мітинги по всій країні – за різними оцінками загалом близько 400 000-500 000 осіб. Акції протесту, які відзначились особливою жорстокістю з боку силовиків, тривали до березня 2021 року.

Загалом за час протестів затримали понад 35 000 осіб, порушено понад 4200 кримінальних справ, убито п'ятьох осіб. Станом на жовтень 2021 року правозахисникам було відомо про 800 політв'язнів.