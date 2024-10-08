У Литві розпочалися дострокові вибори до Сейму

До литовського парламенту хочуть потрапити понад 1700 кандидатів, але виберуть із них лише 141

Сейм Литви (Ілюстративне фото: novynarnia.com)

У Литві 8 жовтня стартували дострокові вибори до парламенту, які триватимуть до 13 жовтня. За перші кілька годин голосування на виборчі дільниці прийшло близько 1600 осіб, повідомляє LRT та портал Центральної виборчої комісії Литви.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За місця в литовському Сеймі боротимуться 14 політичних партій та один коаліційний список – лише 1740 кандидатів, з яких оберуть лише 141 особу. Загалом у Литві 71 одномандатний виборчий округ та бюлетені для кожного відрізнятимуться – виборці мають право голосувати лише за кандидата з округу, де вони зареєстровані. Список партій наступний:

демократичний союз В ім'я Литви;

партія Свободи;

рух лібералів;

виборча акція поляків Литви – Спілка християнських сімей;

народна партія Литви;

партія регіонів Литви;

соціал-демократична партія Литви;

спілка селян і зелених Литви;

партія зелених Литви;

національне об'єднання;

партія Свобода і справедливість;

політична партія Зоря Нямунаса;

Коаліція миру (партія праці, Литовська християнсько-демократична партія, Жемайтійська партія);

союз народу і справедливості (центристи, націоналісти);

союз Вітчизни – литовські християнські демократи.

Виборчі дільниці працюють з 07:00 до 20:00 і вже зареєстровано понад півтори тисячі виборців. Також бюлетені розіслали громадянам Литви, які перебувають за кордоном, але виявили бажання проголосувати.

"За цю годину в Литві прийшло понад 1600 виборців. Звичайно, поки що найпопулярніше місце – це Лукишкська площа, куди прийшло понад 200 виборців", – сказала голова Головної виборчої комісії (ДІК) Ліна Петронене.

30 вересня стало відомо, що на виборах в Австрії лідирують ультраправі вперше в історії післявоєнної історії країни.

8 жовтня розвідка США заявила, що Росія хоче перемоги Трампа на виборах у США, а Іран домагається перемоги Гарріс.

У листопаді-грудні в Румунії відбудуться вибори президента, і суд виключив із кандидатів проросійську політикиню Діану Шошоаке, яка хотіла української землі.