В Литве начались досрочные выборы в Сейм

В литовский парламент хотят попасть свыше 1700 кандидатов, но выберут из них лишь 141

Сейм Литвы (Иллюстративное фото: novynarnia.com)

В Литве 8 октября стартовали досрочные выборы в парламент, которые продлятся до 13 октября. За первые несколько часов голосования на избирательные участки пришло около 1600 человек, передает LRT и портал Центральной избирательной комиссии Литвы.

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За места в литовском Сейме будут бороться 14 политических партий и один коалиционный список – всего 1740 кандидатов, из которых выберут только 141 человека. Всего в Литве 71 одномандатный избирательный округ и бюллетени для каждого будут отличаться – у избирателей есть право голосовать только за кандидата из округа, где они зарегистрированы.

Избирательные участки работают с 07:00 и до 20:00 и уже зарегистрировано свыше полутора тысяч избирателей. Также бюллетени разослали тем гражданам Литвы, которые находятся за границей, но изъявили желание проголосовать.

"За этот час в Литве пришло более 1600 избирателей. Конечно, пока самое популярное место – это Лукишкская площадь, куда пришло более 200 избирателей", — сказала председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лина Петронене.

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