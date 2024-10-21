Politico: Трамп может захватить власть, если проиграет Харрис на выборах президента

По словам осведомленных лиц, уже сейчас Дональд Трамп усиливает недоверие к результатам выборов, чтобы их оспорить

Дональд Трамп (Фото: Rick D'Elia/EPA)

Глава республиканской партии и 45-й президент США Дональд Трамп может не принять свое поражение на выборах президента в ноябре 2024 года. Как сообщает Politico, со ссылкой на законодателей, партийных деятелей, должностных лиц избирательных комиссий и экспертов по конституционному праву, он готовится захватить власть.

Если Трамп проиграет выборы, то столкнется с "лавиной уголовных разбирательств", которые, как пишет Politico, могут длиться всю его жизнь. А в случае, если он станет президентом США, то, скорее всего, эти разбирательства исчезнут.

Член избирательного комитета Джейми Раскин 6 января сказал, что пока неизвестно, как именно Трамп собирается "нападать на избирательную систему". Однако люди, знакомые с избирательным процессом, отмечают, что республиканец уже закладывает основу для того, чтобы оспорить результаты выборов в случае проигрыша.

План Трампа может выглядеть следующим образом, утверждают законодатели и другие осведомленные люди:

→ Усилит недоверие к результатам выборов, делая преувеличенные заявления о мошенничестве во время избирательного процесса. Также может инициировать судебные иски, чтобы оспорить достаточное количество бюллетеней и тем самым переломить исход выборов в ключевых штатах.

→ Заручится поддержкой дружественных чиновников в округах и штатах, чтобы препятствовать утверждению результатов голосования. Это, по мнению собеседников издания, будет оказывать давление на республиканских законодателей в палатах представителей штатов и Конгрессе.

→ Призовет союзников в колеблющихся штатах назначить "альтернативных" выборщиков президента.

→ Будет рассчитывать на то, что конгрессмены-республиканцы поддержат этих альтернативных выборщиков или отклонят выборщиков-демократов, когда соберутся для подтверждения результатов.

→ Попытается лишить своего оппонента Камалу Харрис 270 голосов в Коллегии выборщиков. Это позволит Трампу перенести выборы в Палату представителей, где у республиканцев будет достаточное количество голосов, чтобы избрать Трампа президентом.

Как отмечают собеседники Politico, Трамп уже начал предпринимать некоторые из этих шагов. Кроме того, он попытается повлиять на законодательные органы штатов Висконсин, Джорджия и Северная Каролина и добиться, чтобы они направили альтернативные списки выборщиков в Конгресс. Если они согласятся, то именно тут сторонники Трампа могут попытаться "захватить власть в пользу своего кандидата", ведь спикером Палаты является республиканец Майк Джонсон.

Эксперт по избирательному праву в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Рик Хасен заявил, что если план Трампа сработает, то можно будет говорить о "настоящем перевороте".

"Тогда вы действительно попадаете в сферу беззакония. Если люди готовы просто проигнорировать закон и объявить кого-то победителем, то вы говорите о настоящем перевороте", — сказал эксперт.